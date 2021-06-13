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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8125812681278128

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 04:37

  Faceless написав:
Serg-ik написав:
  Faceless написав:Думаю, вопрос территорий решаем. Почему нельзя арендовать участок (не с/х) в области для таких целей?
Способы устранения дефицита мест два:
1) Увеличить количество мест
2) Уменьшить количество авто
Я за комплексное решение, использовать оба метода

ну конечно же! Лучше на сессиях горсовета решать вопросы аренды участка в киевской области, чем обустройство парковок в Киеве. Киев-не для киевлян, киев-для оказания платных услуг ( которая не ясно в чем состоит.
А идея с уменьшением авто-"гениальна"...Давайте вернёмся в 1913 год.


Вы как менеджер тоже однозадачный - или решаем вопросы аренды участка, или обустройство парковок?
Идея с уменьшением авто - это мировой тренд, если вы не в курсе


НЕ, не в курсе :mrgreen:
И мусоропроводы в мире не заваривают.
Но пердалик -#лутшиймэр. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 05:07

  proftpd66 написав:Можно я буду вместо Зрадио?

Индикатор Роберта Шиллера, Нобелевский лауреат, говорит, про что что сейчас все активы переоценены в 3 раза, в том числе возможно и недвижимость.

Индикатор CAPE (англ. cyclically adjusted price-earnings, P/E 10, «P/E Шиллера»)

Справка

Профессор экономики Йельского университета, 67-летний Роберт Шиллер написал пять книг, опубликовал более 200 научных работ. Он автор бестселлера "Иррациональный оптимизм", который рассказывает о том, как создаются спекулятивные пузыри на фондовом рынке и рынке недвижимости. В свое время Шиллер предсказал финансовый кризис на примере перегрева на рынке недвижимости США. На основе его работы был создан индикатор состояния рынка недвижимости.


Запили свою ветку про экономику и недвижимость, а эта про парковки.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 07:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1938048-u-stolitsi-chvert-spozhivachiv-ne-splachuyut-za-opalennya
В Киеве по состоянию на 1 июля этого года не рассчитались за услуги КП “Киевтеплоэнерго” по централизованному снабжению горячей воды 31,3% потребителей, а за услуги централизованного отопления 26,6% потребителей. Об этом сообщили УНН в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

МХЗ парапланірують на фоні росту заборгованості
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:04

  RTC12 написав:..
График Шанхайской биржи уже как-то напрягает...
Годовой рост там практически обнулился...
И очень быстро...
..

а то что экономика на 8% в год ожидаемо вырастет, не напрягает?
все остальное на графиках - некие внутренние процессы, связанные с "огосударствиванием" "голубых фишек". Деньги, что они вваливают в индустрию импортозамещения (вроде микропроцессоров и прочей электроники) никому и не снились. Какое вам до этого дело? Причем тут, действительно, КРЖН?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:22

  Ромасик написав:
  Frant написав:
  rjkz написав:Я не в курсе, но разве на ПОХе есть чем дыщать?

Немає!
Проте нарот там якось живе.
Ще й нахвалює ПОХ як модний, сучасний і зручний для життя район!

а что сразу ПОХ? типа на майдане есть чем дышать

типа в киеве есть чем дышать
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Не подскажете каким образом безлошадные куяне платят транспортный сбор?
транспорт сидит в цене 90% товаров и услуг. Этот сбор не такой явный как ндс, но тем не менее он есть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 29 лип, 2021 08:26, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:24

  flyman написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/497490/kabmin-nameren-prodlit-dejstvie-fiksirovannoj-tseny-na-elektrichestvo-dlya-naseleniya
+78 UAH до платіжки за е.е. відкладається.
бобри, тобто растішки, видихаєм.
МХЗ ще трохи по парапланірують до осені

ого. еще целый месяц можно жечь е/е
ну все. бойлеры и кондишины на полную
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Суки обложили налогом на недвижимость. 13000 грн. И это ещё без того что на маме оформлено и без нового дома( геноцид многодетных семей блять(

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:37

  Унуноктий написав:Суки обложили налогом на недвижимость. 13000 грн. И это ещё без того что на маме оформлено и без нового дома( геноцид многодетных семей блять(

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ну наконец. пора срывать обрикоски с оранжа
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:46

Новости дорожая

Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить.
Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее)
Обменки не берут. Банки берут за комиссию.
А долларов пачки.
Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро.
Бывает сделки срываются при пересчете денег.
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.
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