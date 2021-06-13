Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Думаю, вопрос территорий решаем. Почему нельзя арендовать участок (не с/х) в области для таких целей? Способы устранения дефицита мест два: 1) Увеличить количество мест 2) Уменьшить количество авто Я за комплексное решение, использовать оба метода
ну конечно же! Лучше на сессиях горсовета решать вопросы аренды участка в киевской области, чем обустройство парковок в Киеве. Киев-не для киевлян, киев-для оказания платных услуг ( которая не ясно в чем состоит. А идея с уменьшением авто-"гениальна"...Давайте вернёмся в 1913 год.
Вы как менеджер тоже однозадачный - или решаем вопросы аренды участка, или обустройство парковок? Идея с уменьшением авто - это мировой тренд, если вы не в курсе
НЕ, не в курсе И мусоропроводы в мире не заваривают. Но пердалик -#лутшиймэр.
Индикатор Роберта Шиллера, Нобелевский лауреат, говорит, про что что сейчас все активы переоценены в 3 раза, в том числе возможно и недвижимость.
Индикатор CAPE (англ. cyclically adjusted price-earnings, P/E 10, «P/E Шиллера»)
Справка
Профессор экономики Йельского университета, 67-летний Роберт Шиллер написал пять книг, опубликовал более 200 научных работ. Он автор бестселлера "Иррациональный оптимизм", который рассказывает о том, как создаются спекулятивные пузыри на фондовом рынке и рынке недвижимости. В свое время Шиллер предсказал финансовый кризис на примере перегрева на рынке недвижимости США. На основе его работы был создан индикатор состояния рынка недвижимости.
Запили свою ветку про экономику и недвижимость, а эта про парковки.
RTC12 написав:.. График Шанхайской биржи уже как-то напрягает... Годовой рост там практически обнулился... И очень быстро... ..
а то что экономика на 8% в год ожидаемо вырастет, не напрягает? все остальное на графиках - некие внутренние процессы, связанные с "огосударствиванием" "голубых фишек". Деньги, что они вваливают в индустрию импортозамещения (вроде микропроцессоров и прочей электроники) никому и не снились. Какое вам до этого дело? Причем тут, действительно, КРЖН?
Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить. Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее) Обменки не берут. Банки берут за комиссию. А долларов пачки. Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро. Бывает сделки срываются при пересчете денег. Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.