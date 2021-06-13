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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 29 лип, 2021 08:52
UA написав:
Бывает сделки срываются при пересчете денег.
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.
вынул из банка новую пахнущую краской котлетку и принес на сделку, в кабинете у нотариуса возникли проблемы, продавцы (две женщины, одной за 70 другая её дочь) засомневались что доллары настоящие, валюта выглядела так как будто час назад из типографии. Неловко ехать в банк после подписания купли-продажи, тем более других долларов у меня не было. Мораль, надо показать продавцу деньги до сделки, а лучше рассчитываться гривной, пусть сами покупают доллары в своих проверенных местах.
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vitaliian
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:06
В Кабмине сообщили, что шесть новых направлений будут платными, в частности трасса Киев–Житомир–Ровно. Проезд по одному километру обойдется в сумму от 74 копеек до 4,14 гривен в соответствии к нынешнему курсу евро. Конечная цифра будет зависеть от типа транспорта.
Таким образом, дорога из украинской столицы в Житомир, которая имеет протяженность 140 километров, будет стоить от 110 до 579 гривен.
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Xenon
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:24
Ромасик написав:
нет, сначала создайте ОСББ, а потом сможете говорить о СВОЕЙ придомой территории
Есть у меня отличный кейс и для этого случая - ОСББ заасфальтировала себе пространство перед домом - красиво, свежо и, вероятно, не дешево. Но так как согласно одного персонажа лохи должны страдать, то приехали КиевХЗкто, сорвали асфальт и начали рыть (и это была не аварийная ситуация). Как думаете - они за собой асфальт перестелили?
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striped
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:26
https://news.finance.ua/ru/news/-/49753 ... 0-dollarov
Парапланування по плану
Що ріст ВВП - це індикатор падіння цін на кржн зРадіо вже всім роз’яснив.
Тепер хочется почути що ріст зп свідчить про обвал цін
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Первый
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:28
Унуноктий написав:
Суки обложили налогом на недвижимость. 13000 грн. И это ещё без того что на маме оформлено и без нового дома( геноцид многодетных семей блять(
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а куда приходить повідомлення?
звичайний лист по місцю реєстрації, чи по місцю об"єкта оподаткування?
де шукати, в яких реєстрах (електронних кабінетах) сумму податку і реквізити оплати?
це за рік 2020?
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flyman
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:30
UA написав:
Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить.
Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее)
Обменки не берут. Банки берут за комиссию.
А долларов пачки.
Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро.
Бывает сделки срываются при пересчете денег.
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.
дурістіка, в Польщі приймають долари і 1969 року, і потерті, і пожовклі, з плямами, печатками, підписами, запліснявілі, і т.п. аби не фальшиві а справжні
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 29 лип, 2021 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:30
Олежан написав: Унуноктий написав:
Суки обложили налогом на недвижимость. 13000 грн. И это ещё без того что на маме оформлено и без нового дома( геноцид многодетных семей блять(
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ну наконец. пора срывать обрикоски с оранжа
Абрикосики будут, когда заставят в полном объёме платить налог с аренды.
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Vlad442
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:30
flyman написав:
чи по місцю об"єкта оподаткування?
кто платит налог объект или хозяин? туда и приходит.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:32
Первый написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/497537/srednyaya-zarplata-ukraintsev-vpervye-v-istorii-prevysila-500-dollarov
Парапланування по плану
Що ріст ВВП - це індикатор падіння цін на кржн зРадіо вже всім роз’яснив.
Тепер хочется почути що ріст зп свідчить про обвал цін
афігєть, тепер всі багаті, КРЖН ракетой в космас.
ВВП уже як 2019 чи 2018 чи як?
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 29 лип, 2021 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:33
UA написав:
Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить.
Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее)
Обменки не берут. Банки берут за комиссию.
А долларов пачки.
Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро.
Бывает сделки срываются при пересчете денег.
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.
Неужели таких людей много? Которые с 2000 не купили и ни разу не прокрутились на депо?
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Vlad442
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