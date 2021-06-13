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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 812781288129813081318132>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:52

  UA написав:Бывает сделки срываются при пересчете денег.
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.

вынул из банка новую пахнущую краской котлетку и принес на сделку, в кабинете у нотариуса возникли проблемы, продавцы (две женщины, одной за 70 другая её дочь) засомневались что доллары настоящие, валюта выглядела так как будто час назад из типографии. Неловко ехать в банк после подписания купли-продажи, тем более других долларов у меня не было. Мораль, надо показать продавцу деньги до сделки, а лучше рассчитываться гривной, пусть сами покупают доллары в своих проверенных местах.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:06

В Кабмине сообщили, что шесть новых направлений будут платными, в частности трасса Киев–Житомир–Ровно. Проезд по одному километру обойдется в сумму от 74 копеек до 4,14 гривен в соответствии к нынешнему курсу евро. Конечная цифра будет зависеть от типа транспорта.

Таким образом, дорога из украинской столицы в Житомир, которая имеет протяженность 140 километров, будет стоить от 110 до 579 гривен. 

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:24

  Ромасик написав:нет, сначала создайте ОСББ, а потом сможете говорить о СВОЕЙ придомой территории


Есть у меня отличный кейс и для этого случая - ОСББ заасфальтировала себе пространство перед домом - красиво, свежо и, вероятно, не дешево. Но так как согласно одного персонажа лохи должны страдать, то приехали КиевХЗкто, сорвали асфальт и начали рыть (и это была не аварийная ситуация). Как думаете - они за собой асфальт перестелили?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:26

https://news.finance.ua/ru/news/-/49753 ... 0-dollarov

Парапланування по плану

Що ріст ВВП - це індикатор падіння цін на кржн зРадіо вже всім роз’яснив.
Тепер хочется почути що ріст зп свідчить про обвал цін
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:28

  Унуноктий написав:Суки обложили налогом на недвижимость. 13000 грн. И это ещё без того что на маме оформлено и без нового дома( геноцид многодетных семей блять(

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а куда приходить повідомлення?
звичайний лист по місцю реєстрації, чи по місцю об"єкта оподаткування?
де шукати, в яких реєстрах (електронних кабінетах) сумму податку і реквізити оплати?
це за рік 2020?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:30

  UA написав:Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить.
Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее)
Обменки не берут. Банки берут за комиссию.
А долларов пачки.
Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро.
Бывает сделки срываются при пересчете денег.
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.

дурістіка, в Польщі приймають долари і 1969 року, і потерті, і пожовклі, з плямами, печатками, підписами, запліснявілі, і т.п. аби не фальшиві а справжні
Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 лип, 2021 09:31, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:30

  Олежан написав:
  Унуноктий написав:Суки обложили налогом на недвижимость. 13000 грн. И это ещё без того что на маме оформлено и без нового дома( геноцид многодетных семей блять(

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ну наконец. пора срывать обрикоски с оранжа

Абрикосики будут, когда заставят в полном объёме платить налог с аренды.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:чи по місцю об"єкта оподаткування?
кто платит налог объект или хозяин? туда и приходит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:32

  Первый написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/497537/srednyaya-zarplata-ukraintsev-vpervye-v-istorii-prevysila-500-dollarov

Парапланування по плану

Що ріст ВВП - це індикатор падіння цін на кржн зРадіо вже всім роз’яснив.
Тепер хочется почути що ріст зп свідчить про обвал цін

афігєть, тепер всі багаті, КРЖН ракетой в космас.
ВВП уже як 2019 чи 2018 чи як?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 лип, 2021 09:34, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:33

  UA написав:Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить.
Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее)
Обменки не берут. Банки берут за комиссию.
А долларов пачки.
Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро.
Бывает сделки срываются при пересчете денег.
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.

Неужели таких людей много? Которые с 2000 не купили и ни разу не прокрутились на депо?
Vlad442
 
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