Додано: Чет 29 лип, 2021 09:39

kingkongovets написав: а вообще обвинения в том, шо «штрафы идут в карманы владельцев эвакуаторов» - любимый аргумент лосей, но с реальностью он не имеет ничего общего а вообще обвинения в том, шо «штрафы идут в карманы владельцев эвакуаторов» - любимый аргумент лосей, но с реальностью он не имеет ничего общего

Интересно, что с человеком происходит, шо из него так прет хамство? Тестостерон?"За 2020 год столичный бюджет заработал 25 миллионов на штрафах за неправильную парковку и еще немного "капает" двум коммунальным предприятиям, которые имеют эвакуаторы.Почему именно такую цену – 1 270 гривен за принудительную эвакуацию, должны платить частникам владельцы авто – потому что так вроде бы посчитали коммунальщики.Судя по тому, что городские парковочные инспекторы всячески помогают частным эвакуаторам свозить больше добычи на штрафплощадки – киевских чиновников все устраивает."Таким чином, середній чек від евакуації авто — 1700-2000 гривень, але бюджет отримує всього 279 грн з автомобіля.""Приклад з нелегальним паркувальником та водієм показує, що люди готові платити за послуги. Просто місто має почати їх якісно надавати"PS. Ответ оппонента предсказуемо уныл, потому ссылки выкладываю для общественности, которая не топит за КГГА всеми буквами. На гугление потрачено 3,5мин.