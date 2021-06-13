Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:Суки обложили налогом на недвижимость. 13000 грн. И это ещё без того что на маме оформлено и без нового дома( геноцид многодетных семей блять(
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а куда приходить повідомлення? звичайний лист по місцю реєстрації, чи по місцю об"єкта оподаткування? де шукати, в яких реєстрах (електронних кабінетах) сумму податку і реквізити оплати? це за рік 2020?
по месту регистрации заказным письмом приходят, оплатить надо до конца августа
зы: муха, еще раз тебе говорю - прекращай флудить про польшу и прочую туфту
kingkongovets написав:а вообще обвинения в том, шо «штрафы идут в карманы владельцев эвакуаторов» - любимый аргумент лосей, но с реальностью он не имеет ничего общего
Интересно, что с человеком происходит, шо из него так прет хамство? Тестостерон?
"За 2020 год столичный бюджет заработал 25 миллионов на штрафах за неправильную парковку и еще немного "капает" двум коммунальным предприятиям, которые имеют эвакуаторы. А "сливки" – 50 – 60 миллионов в год снимают частные фирмы, которые ведут к одной киевской семье.
Почему именно такую цену – 1 270 гривен за принудительную эвакуацию, должны платить частникам владельцы авто – потому что так вроде бы посчитали коммунальщики.
Судя по тому, что городские парковочные инспекторы всячески помогают частным эвакуаторам свозить больше добычи на штрафплощадки – киевских чиновников все устраивает.
На Украине впервые зафиксировали рост средней заработной платы до более чем $500. Ранее по этому показателю страна отставала от всех в Европе, передавал «УНИАН».
Согласно Госслужбе статистики, в июне «средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 14 тыс. 313 гривен». В переводе на доллары США это $532, на российские рубли — 39,2 тыс.
Ранее сообщалось, что средние доходы россиян на прошлый год составляли в среднем 35,7 тыс. руб. в месяц
flyman написав:афігєть, тепер всі багаті, КРЖН ракетой в космас.
пора продавати бучанський цоколь! Доки лохи дають двадцатку за нього!
Libo написав::!:
На Украине впервые зафиксировали рост средней заработной платы до более чем $500. Ранее по этому показателю страна отставала от всех в Европе, передавал «УНИАН».
Согласно Госслужбе статистики, в июне «средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 14 тыс. 313 гривен». В переводе на доллары США это $532, на российские рубли — 39,2 тыс.
Ранее сообщалось, что средние доходы россиян на прошлый год составляли в среднем 35,7 тыс. руб. в месяц
striped написав:Судя по тому, что городские парковочные инспекторы всячески помогают частным эвакуаторам свозить больше добычи на штрафплощадки – киевских чиновников все устраивает.
Киевляне благодарны городским паковочным инспекторам и частным эвакуаторам за то, что они следят за порядком на дорогах, наказывают паркохамов и делают наш город краше. Риспект и уважуха. Успехов им в работе, так держать!
kingkongovets написав:а вообще обвинения в том, шо «штрафы идут в карманы владельцев эвакуаторов» - любимый аргумент лосей, но с реальностью он не имеет ничего общего
Интересно, что с человеком происходит, шо из него так прет хамство? Тестостерон?
"За 2020 год столичный бюджет заработал 25 миллионов на штрафах за неправильную парковку и еще немного "капает" двум коммунальным предприятиям, которые имеют эвакуаторы. А "сливки" – 50 – 60 миллионов в год снимают частные фирмы, которые ведут к одной киевской семье.
Почему именно такую цену – 1 270 гривен за принудительную эвакуацию, должны платить частникам владельцы авто – потому что так вроде бы посчитали коммунальщики.
Судя по тому, что городские парковочные инспекторы всячески помогают частным эвакуаторам свозить больше добычи на штрафплощадки – киевских чиновников все устраивает.
и? к чему был этот высер? ты разницу между штрафами и услугами по эвакуации не понимаешь? или не понимаешь, что машины эвакуируют не в целях пополнения бюджета, а чтобы нормализовать обстановку с хаотичной парковкой и наказать виновных? и что эвакуаторы на аутсорсе у частников выгоднее и что коррупция на местах при таком раскладе практически отсутствует? и шо для того шоп не пополнять бюджет штрафами надо просто соблюдать правила парковки? это из тебя постоянно прет злость на весь мир, желчь и постоянная ненависть к тем, кто более успешен, тебя ж от нее аж разрывает