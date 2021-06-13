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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81288129813081318132>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:33

  Vlad442 написав:
  Олежан написав:
  Унуноктий написав:Суки обложили налогом на недвижимость. 13000 грн. И это ещё без того что на маме оформлено и без нового дома( геноцид многодетных семей блять(

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
ну наконец. пора срывать обрикоски с оранжа

Абрикосики будут, когда заставят в полном объёме платить налог с аренды.

Якраз з оранжа нічого не тре платити - свідоцтва то не має.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:34

  UA написав:..
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.

думаю, примерно 45%, чтобы вписаться в параметры парапланирования. Новая, свежая отмазка! 8)
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Унуноктий написав:Суки обложили налогом на недвижимость. 13000 грн. И это ещё без того что на маме оформлено и без нового дома( геноцид многодетных семей блять(

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

а куда приходить повідомлення?
звичайний лист по місцю реєстрації, чи по місцю об"єкта оподаткування?
де шукати, в яких реєстрах (електронних кабінетах) сумму податку і реквізити оплати?
це за рік 2020?
по месту регистрации заказным письмом приходят, оплатить надо до конца августа

зы: муха, еще раз тебе говорю - прекращай флудить про польшу и прочую туфту
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:39

  kingkongovets написав:а вообще обвинения в том, шо «штрафы идут в карманы владельцев эвакуаторов» - любимый аргумент лосей, но с реальностью он не имеет ничего общего


Интересно, что с человеком происходит, шо из него так прет хамство? Тестостерон?

"За 2020 год столичный бюджет заработал 25 миллионов на штрафах за неправильную парковку и еще немного "капает" двум коммунальным предприятиям, которые имеют эвакуаторы. А "сливки" – 50 – 60 миллионов в год снимают частные фирмы, которые ведут к одной киевской семье.

Почему именно такую цену – 1 270 гривен за принудительную эвакуацию, должны платить частникам владельцы авто – потому что так вроде бы посчитали коммунальщики.

Судя по тому, что городские парковочные инспекторы всячески помогают частным эвакуаторам свозить больше добычи на штрафплощадки – киевских чиновников все устраивает.


https://24tv.ua/ru/dobycha-dlja-jevakua ... y_n1607431
https://24tv.ua/ru/dobycha-dlja-jevakua ... y_n1607431"


"Таким чином, середній чек від евакуації авто — 1700-2000 гривень, але бюджет отримує всього 279 грн з автомобіля."
https://rubryka.com/article/tow-trucks-kyiv/

"Приклад з нелегальним паркувальником та водієм показує, що люди готові платити за послуги. Просто місто має почати їх якісно надавати"
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/07/11/662817/

PS. Ответ оппонента предсказуемо уныл, потому ссылки выкладываю для общественности, которая не топит за КГГА всеми буквами. На гугление потрачено 3,5мин.
Востаннє редагувалось striped в Чет 29 лип, 2021 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:41

:!: :!: :!:

На Украине впервые зафиксировали рост средней заработной платы до более чем $500. Ранее по этому показателю страна отставала от всех в Европе, передавал «УНИАН».

Согласно Госслужбе статистики, в июне «средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 14 тыс. 313 гривен». В переводе на доллары США это $532, на российские рубли — 39,2 тыс.

Ранее сообщалось, что средние доходы россиян на прошлый год составляли в среднем 35,7 тыс. руб. в месяц

https://www.rosbalt.ru/world/2021/07/28/1913476.html
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:41

  flyman написав:афігєть, тепер всі багаті, КРЖН ракетой в космас.

пора продавати бучанський цоколь!
Доки лохи дають двадцатку за нього!

  Libo написав::!: :!: :!:
На Украине впервые зафиксировали рост средней заработной платы до более чем $500. Ранее по этому показателю страна отставала от всех в Европе, передавал «УНИАН».

Согласно Госслужбе статистики, в июне «средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 14 тыс. 313 гривен». В переводе на доллары США это $532, на российские рубли — 39,2 тыс.

Ранее сообщалось, что средние доходы россиян на прошлый год составляли в среднем 35,7 тыс. руб. в месяц

https://www.rosbalt.ru/world/2021/07/28/1913476.html


невже западенці перестали їздити на русіш-заробки, клепати масковські новобудови???
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:46

  Первый написав:
  Vlad442 написав:
  Олежан написав:ну наконец. пора срывать обрикоски с оранжа

Абрикосики будут, когда заставят в полном объёме платить налог с аренды.

Якраз з оранжа нічого не тре платити - свідоцтва то не має.

Как не має? После всего хайпа это оказался долгострой?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:47

  striped написав:Судя по тому, что городские парковочные инспекторы всячески помогают частным эвакуаторам свозить больше добычи на штрафплощадки – киевских чиновников все устраивает.



Киевляне благодарны городским паковочным инспекторам и частным эвакуаторам за то, что они следят за порядком на дорогах, наказывают паркохамов и делают наш город краше. Риспект и уважуха.
Успехов им в работе, так держать! :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:48

  sequence написав:
  UA написав:..
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.

думаю, примерно 45%, чтобы вписаться в параметры парапланирования. Новая, свежая отмазка! 8)

Диалог продавца и покупателя должен быть следующим:
- Так у вас ремонт десятилетней давности
- А ваши доллары какой давности?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:
  kingkongovets написав:а вообще обвинения в том, шо «штрафы идут в карманы владельцев эвакуаторов» - любимый аргумент лосей, но с реальностью он не имеет ничего общего


Интересно, что с человеком происходит, шо из него так прет хамство? Тестостерон?

"За 2020 год столичный бюджет заработал 25 миллионов на штрафах за неправильную парковку и еще немного "капает" двум коммунальным предприятиям, которые имеют эвакуаторы. А "сливки" – 50 – 60 миллионов в год снимают частные фирмы, которые ведут к одной киевской семье.

Почему именно такую цену – 1 270 гривен за принудительную эвакуацию, должны платить частникам владельцы авто – потому что так вроде бы посчитали коммунальщики.

Судя по тому, что городские парковочные инспекторы всячески помогают частным эвакуаторам свозить больше добычи на штрафплощадки – киевских чиновников все устраивает.


https://24tv.ua/ru/dobycha-dlja-jevakua ... y_n1607431
https://24tv.ua/ru/dobycha-dlja-jevakua ... y_n1607431"

"Приклад з нелегальним паркувальником та водієм показує, що люди готові платити за послуги. Просто місто має почати їх якісно надавати"
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/07/11/662817/
и?
к чему был этот высер?
ты разницу между штрафами и услугами по эвакуации не понимаешь?
или не понимаешь, что машины эвакуируют не в целях пополнения бюджета, а чтобы нормализовать обстановку с хаотичной парковкой и наказать виновных?
и что эвакуаторы на аутсорсе
у частников выгоднее и что коррупция на местах при таком раскладе практически отсутствует?
и шо для того шоп не пополнять бюджет штрафами надо просто соблюдать правила парковки?
это из тебя постоянно прет злость на весь мир, желчь и постоянная ненависть к тем, кто более успешен, тебя ж от нее аж разрывает
kingkongovets
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