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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8129813081318132>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:52

  Frant написав:
  flyman написав:афігєть, тепер всі багаті, КРЖН ракетой в космас.

пора продавати бучанський цоколь!
Доки лохи дають двадцатку за нього!

  Libo написав::!: :!: :!:
На Украине впервые зафиксировали рост средней заработной платы до более чем $500. Ранее по этому показателю страна отставала от всех в Европе, передавал «УНИАН».

Согласно Госслужбе статистики, в июне «средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 14 тыс. 313 гривен». В переводе на доллары США это $532, на российские рубли — 39,2 тыс.

Ранее сообщалось, что средние доходы россиян на прошлый год составляли в среднем 35,7 тыс. руб. в месяц

https://www.rosbalt.ru/world/2021/07/28/1913476.html


невже западенці перестали їздити на русіш-заробки, клепати масковські новобудови???

навіщо продавати, якщо витрати в місяць з проживанням в цоколі складають біля 500 грн. (250 ОСБ, 150 інтернет, 100 е.е. і водоканал), або 250 грн ОСББ, якщо пустує
Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 лип, 2021 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:53

  Vlad442 написав:
  UA написав:Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить.
Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее)
Обменки не берут. Банки берут за комиссию.
А долларов пачки.
Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро.
Бывает сделки срываются при пересчете денег.
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.

Неужели таких людей много? Которые с 2000 не купили и ни разу не прокрутились на депо?

С глубоким анализом ситуации это к Зрадио.
Нотариусы говорят, что именно сейчас заминки или вообще срывы сделок по причине глубокой древности долларовых купюр стали не редкими.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:навіщо продавати, якщо витрати на проживання в цоколі виходить біля 500 грн. (250 ОСБ, 150 інтернет, 100 е.е. і водоканал), і 250 грн ОСББ, якщо пустує


а по какому тарифу там эл/эн?
оно ж нежилое
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:55

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить.
Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее)
Обменки не берут. Банки берут за комиссию.
А долларов пачки.
Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро.
Бывает сделки срываются при пересчете денег.
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.

Неужели таких людей много? Которые с 2000 не купили и ни разу не прокрутились на депо?

С глубоким анализом ситуации это к Зрадио.
Нотариусы говорят, что именно сейчас заминки или вообще срывы сделок по причине глубокой древности долларовых купюр стали не редкими.

матраси випотрошили тепер полізли під груші?
зливають останні бакси?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:57

  kingkongovets написав:
flyman написав:навіщо продавати, якщо витрати на проживання в цоколі виходить біля 500 грн. (250 ОСБ, 150 інтернет, 100 е.е. і водоканал), і 250 грн ОСББ, якщо пустує


а по какому тарифу там эл/эн?
оно ж нежилое

проведена нескладна юридична процедура і тариф як для населення, ще питання є?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:01

  UA написав:Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить.
Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее)
Обменки не берут. Банки берут за комиссию.
А долларов пачки.
Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро.
Бывает сделки срываются при пересчете денег.
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.

Это правда. Зрадио, конечно, напишет, что рылы уже не знают что придумать в обоснование дорожая, но жизнь, тем более в Украине, преподносит такие сюрпризы, что здравомыслящему человеку верится с трудом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:03

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:а по какому тарифу там эл/эн?
оно ж нежилое

проведена нескладна юридична процедура і тариф як для населення, ще питання є?[/quote]

конечно есть, много)
суть «юридической операции» не раскроешь?)
и стоимость тогда уж

зы: а в 250 грн на осбб земельный налог входит?
бо я более чем уверен, шо земля там выкупленная
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 29 лип, 2021 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:05

  airmax78 написав:
  UA написав:Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить.
Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее)
Обменки не берут. Банки берут за комиссию.
А долларов пачки.
Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро.
Бывает сделки срываются при пересчете денег.
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.

Это правда. Зрадио, конечно, напишет, что рылы уже не знают что придумать в обоснование дорожая, но жизнь, тем более в Украине, преподносит такие сюрпризы, что здравомыслящему человеку верится с трудом.

Покупатели с нормальными долларовыми купюрами на вес золота.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:06

  Vlad442 написав:
  UA написав:Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить.
Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее)
Обменки не берут. Банки берут за комиссию.
А долларов пачки.
Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро.
Бывает сделки срываются при пересчете денег.
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.

Неужели таких людей много? Которые с 2000 не купили и ни разу не прокрутились на депо?

Влад, в Украине огромный черный оборот долларов. Доллары, которые когда-то зашли в Украину через банки или минуя их и больше в банковскую систему не попадали. Особенно у пенсов, которые скирдуют в буквальном смысле под матрас и после многочисленных кидков банков боятся как огня.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:08

  airmax78 написав:Влад, в Украине огромный черный оборот долларов. Доллары, которые когда-то зашли в Украину через банки или минуя их и больше в банковскую систему не попадали. Особенно у пенсов, которые скирдуют в буквальном смысле под матрас и после многочисленных кидков банков боятся как огня.

В Украине можно заработать деньги, но очень сложно их сохранить.
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