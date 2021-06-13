Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:афігєть, тепер всі багаті, КРЖН ракетой в космас.
пора продавати бучанський цоколь! Доки лохи дають двадцатку за нього!
Libo написав::!:
На Украине впервые зафиксировали рост средней заработной платы до более чем $500. Ранее по этому показателю страна отставала от всех в Европе, передавал «УНИАН».
Согласно Госслужбе статистики, в июне «средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 14 тыс. 313 гривен». В переводе на доллары США это $532, на российские рубли — 39,2 тыс.
Ранее сообщалось, что средние доходы россиян на прошлый год составляли в среднем 35,7 тыс. руб. в месяц
UA написав:Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить. Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее) Обменки не берут. Банки берут за комиссию. А долларов пачки. Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро. Бывает сделки срываются при пересчете денег. Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.
Неужели таких людей много? Которые с 2000 не купили и ни разу не прокрутились на депо?
С глубоким анализом ситуации это к Зрадио. Нотариусы говорят, что именно сейчас заминки или вообще срывы сделок по причине глубокой древности долларовых купюр стали не редкими.
UA написав:Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить. Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее) Обменки не берут. Банки берут за комиссию. А долларов пачки. Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро. Бывает сделки срываются при пересчете денег. Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.
Неужели таких людей много? Которые с 2000 не купили и ни разу не прокрутились на депо?
С глубоким анализом ситуации это к Зрадио. Нотариусы говорят, что именно сейчас заминки или вообще срывы сделок по причине глубокой древности долларовых купюр стали не редкими.
матраси випотрошили тепер полізли під груші? зливають останні бакси?
UA написав:Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить. Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее) Обменки не берут. Банки берут за комиссию. А долларов пачки. Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро. Бывает сделки срываются при пересчете денег. Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.
Это правда. Зрадио, конечно, напишет, что рылы уже не знают что придумать в обоснование дорожая, но жизнь, тем более в Украине, преподносит такие сюрпризы, что здравомыслящему человеку верится с трудом.
UA написав:Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить. Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее) Обменки не берут. Банки берут за комиссию. А долларов пачки. Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро. Бывает сделки срываются при пересчете денег. Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.
Это правда. Зрадио, конечно, напишет, что рылы уже не знают что придумать в обоснование дорожая, но жизнь, тем более в Украине, преподносит такие сюрпризы, что здравомыслящему человеку верится с трудом.
Покупатели с нормальными долларовыми купюрами на вес золота.
UA написав:Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить. Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее) Обменки не берут. Банки берут за комиссию. А долларов пачки. Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро. Бывает сделки срываются при пересчете денег. Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.
Неужели таких людей много? Которые с 2000 не купили и ни разу не прокрутились на депо?
Влад, в Украине огромный черный оборот долларов. Доллары, которые когда-то зашли в Украину через банки или минуя их и больше в банковскую систему не попадали. Особенно у пенсов, которые скирдуют в буквальном смысле под матрас и после многочисленных кидков банков боятся как огня.
airmax78 написав:Влад, в Украине огромный черный оборот долларов. Доллары, которые когда-то зашли в Украину через банки или минуя их и больше в банковскую систему не попадали. Особенно у пенсов, которые скирдуют в буквальном смысле под матрас и после многочисленных кидков банков боятся как огня.
В Украине можно заработать деньги, но очень сложно их сохранить.