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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81308131813281338134>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:15

  Олежан написав:
  Унуноктий написав:Суки обложили налогом на недвижимость. 13000 грн. И это ещё без того что на маме оформлено и без нового дома( геноцид многодетных семей блять(

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ну наконец. пора срывать обрикоски с оранжа

єто ещ' без оранжа, медового и новго дома... в следующем году полній геноцид будет... у деток хлебушек забирают!!!!!
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:24

Унуноктий
мож круглик продать, зачем он теперь когда дом ес ть
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:єто ещ' без оранжа, медового и новго дома... в следующем году полній геноцид будет... у деток хлебушек забирают!!!!!

ты же умный-раскидаешь на арендаторов
и не жадный-это не больше того, что платит арендатор за месяц. а ты-за год.
Будет дорого содержать-выставишь на продажу. Выставишь?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:25

  Унуноктий написав:
  Олежан написав:
  Унуноктий написав:Суки обложили налогом на недвижимость. 13000 грн. И это ещё без того что на маме оформлено и без нового дома( геноцид многодетных семей блять(

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ну наконец. пора срывать обрикоски с оранжа

єто ещ' без оранжа, медового и новго дома... в следующем году полній геноцид будет... у деток хлебушек забирают!!!!!

Интересно, а налоговые долги коллекторам продают?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:28

airmax78
Нет конечно. Кодексом запрещено даже платить налоги за кого-то. А что касается продажи налогового долга, то можно сказать " как тебе такое в голову пришло?". Налоговые долги не дисконтируются со знаком минус. Хотя могут быть списаны
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:30

  trololo написав:Унуноктий
мож круглик продать, зачем он теперь когда дом ес ть

а где у обрикоски дом? я пропустил
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:30

  airmax78 написав:Интересно, а налоговые долги коллекторам продают?


все проще.
идет блокировка счетов
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:31

  airmax78 написав:інтересно, а налоговые долги коллекторам продают?

навіщо?
Є державна виконавча служба.
Вона швидко при необхідності зніме потрібну суму з перця плюс витрати на власне утримання.

Хлопи просто не розуміють, що таке держава і які у неї можливості. :mrgreen:

Правда, тут держава специфічна, на чолі з клоунами, баригами, сантехніками та іншими бувшими трієчниками. Які чітко виконують свою історичну місію, як це вже було в часи Б.Хмельницького та громадянської війни 1918-1920 р.р.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:41

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Интересно, а налоговые долги коллекторам продают?
налоговые долги могут преподнести неприятный сюрпрайз на таможне
знаю случаи)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:49

  Унуноктий написав:
  flyman написав:а куда приходить повідомлення?
звичайний лист по місцю реєстрації, чи по місцю об"єкта оподаткування?
де шукати, в яких реєстрах (електронних кабінетах) сумму податку і реквізити оплати?
це за рік 2020?

налоговая по месту нахождения имущества отправляет по месту регистрации, письмом с уведомлением в н'м податкове повидомлення

Налог на недвижимость насчитывается налоговой по месту регистрации плательщика, а оплачивается за каждый объект отдельно в налоговую по местонахождению объекта
Елена8
 
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