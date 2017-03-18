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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:15
Олежан написав: Унуноктий написав:
Суки обложили налогом на недвижимость. 13000 грн. И это ещё без того что на маме оформлено и без нового дома( геноцид многодетных семей блять(
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ну наконец. пора срывать обрикоски с оранжа
єто ещ' без оранжа, медового и новго дома... в следующем году полній геноцид будет... у деток хлебушек забирают!!!!!
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Унуноктий
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:24
Унуноктий
мож круглик продать, зачем он теперь когда дом ес ть
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trololo
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:24
Унуноктий написав:
єто ещ' без оранжа, медового и новго дома... в следующем году полній геноцид будет... у деток хлебушек забирают!!!!!
ты же умный-раскидаешь на арендаторов
и не жадный-это не больше того, что платит арендатор за месяц. а ты-за год.
Будет дорого содержать-выставишь на продажу. Выставишь?
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Serg-ik
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:25
Унуноктий написав: Олежан написав: Унуноктий написав:
Суки обложили налогом на недвижимость. 13000 грн. И это ещё без того что на маме оформлено и без нового дома( геноцид многодетных семей блять(
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ну наконец. пора срывать обрикоски с оранжа
єто ещ' без оранжа, медового и новго дома... в следующем году полній геноцид будет... у деток хлебушек забирают!!!!!
Интересно, а налоговые долги коллекторам продают?
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airmax78
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:28
airmax78
Нет конечно. Кодексом запрещено даже платить налоги за кого-то. А что касается продажи налогового долга, то можно сказать " как тебе такое в голову пришло?". Налоговые долги не дисконтируются со знаком минус. Хотя могут быть списаны
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Serg-ik
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:30
trololo написав:Унуноктий
мож круглик продать, зачем он теперь когда дом ес ть
а где у обрикоски дом? я пропустил
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Олежан
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:30
airmax78 написав:
Интересно, а налоговые долги коллекторам продают?
все проще.
идет блокировка счетов
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Олежан
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:31
airmax78 написав:
інтересно, а налоговые долги коллекторам продают?
навіщо?
Є державна виконавча служба.
Вона швидко при необхідності зніме потрібну суму з перця плюс витрати на власне утримання.
Хлопи просто не розуміють, що таке держава і які у неї можливості.
Правда, тут держава специфічна, на чолі з клоунами, баригами, сантехніками та іншими бувшими трієчниками. Які чітко виконують свою історичну місію, як це вже було в часи Б.Хмельницького та громадянської війни 1918-1920 р.р.
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Frant
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:41
airmax78 написав:Интересно, а налоговые долги коллекторам продают?
налоговые долги могут преподнести неприятный сюрпрайз на таможне
знаю случаи)
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:49
Унуноктий написав: flyman написав:
а куда приходить повідомлення?
звичайний лист по місцю реєстрації, чи по місцю об"єкта оподаткування?
де шукати, в яких реєстрах (електронних кабінетах) сумму податку і реквізити оплати?
це за рік 2020?
налоговая по месту нахождения имущества отправляет по месту регистрации, письмом с уведомлением в н'м податкове повидомлення
Налог на недвижимость насчитывается налоговой по месту регистрации плательщика, а оплачивается за каждый объект отдельно в налоговую по местонахождению объекта
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Елена8
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