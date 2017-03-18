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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81318132813381348135>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:49

Вам не кажется, что вброс киевской властью инфо про парковку во дворах, про то, вода в кране чище, чем бутилировання-это отвлечение внимания от чего то...?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:50

Судя по всему Петя собирается устроить ,,Парковочный майдан" :D
https://m.censor.net/ru/news/3279750/25 ... nnogo_doma
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:51

  Serg-ik написав:Вам не кажется, что вброс киевской властью инфо про парковку во дворах, про то, вода в кране чище, чем бутилировання-это отвлечение внимания от чего то...?

Я думаю, що це правда.

Давно пора прищучити вільно-людей, які безплатно катаються на металобрухті по столиці і кидають його де завгодно!

Схоже, що ціна на житло біля метро та гаражі - різко рвоне наверх.
Квартири в Єпенях - подешевшають.
Мутрий нарот ломанеться їздити на трамваях, маршрутках і тролейбусах. :mrgreen:

"Напомним, с 1 июля начали действовать новые тарифы на парковку.

Так, стоимость часа парковки в I зоне, охватывающей центральную часть города, составит 35 грн/час.

Стоимость во II зоне, на прилегающих к центру территориях - 25 грн/час.

В спальных районах города стоимость остается без изменений - 5 грн/час.

В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковки остается бесплатным.

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua."

https://censor.net/ua/news/3279750/2535 ... go_budynku
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:58

Frant
Що для Вас не металобрухт? На чому можна кататися по Києву та паркуватись у своєму дворі?
dweller
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Давно пора прищучити вільно-людей, які безплатно катаються на металобрухті по столиці і кидають його де завгодно!

моск у тебя есть?
Авто с 8 утра до 22 вечера сколько часов ездит? например 2-3 у тех, кто ездит на авто на работу. Значит 11-12 часов оно стоит. по 35 грн в час. 22 рабочих дня. 8500 грн за парковку авто в месяц?
У меня авто нет. И потому КГГА спалят без меня
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:03

  vitaliian написав:
  UA написав:Бывает сделки срываются при пересчете денег.
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.

вынул из банка новую пахнущую краской котлетку и принес на сделку, в кабинете у нотариуса возникли проблемы, продавцы (две женщины, одной за 70 другая её дочь) засомневались что доллары настоящие, валюта выглядела так как будто час назад из типографии. Неловко ехать в банк после подписания купли-продажи, тем более других долларов у меня не было. Мораль, надо показать продавцу деньги до сделки, а лучше рассчитываться гривной, пусть сами покупают доллары в своих проверенных местах.


Лучше не не просто гривной, но и не наличкой. Только банковский перевод
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:09

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Давно пора прищучити вільно-людей, які безплатно катаються на металобрухті по столиці і кидають його де завгодно!

моск у тебя есть?
Авто с 8 утра до 22 вечера сколько часов ездит? например 2-3 у тех, кто ездит на авто на работу. Значит 11-12 часов оно стоит. по 35 грн в час. 22 рабочих дня. 8500 грн за парковку авто в месяц?
У меня авто нет.

Сержик, чому ви так переживаєте за автомобілістів???
Поїдьте в Швецію.
Побачите, як люди живуть в Стокгольмі.
1 година парковки - 8 євро, 9 годин - 72 євро. Щоденно!!!!


Тому на власному транспорті там мало хто їздить.
В основному на велосипедах, на метро і комфортних тролейбусах.
В Данії - також.
Навть в Ризі подібна ситуація.

А бидлоту-давно пора ставити на місце!
Хочеш їздити на драндулеті??
Плати!

І починати слід з їліти. :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:13

Frant
ты болен. тяжело. серьезно. Если считаешь, что каждый владелец авто-быдлота.
Давай данные КГГА о количестве паркомест в Киеве. Не только тех, которые сделали ТРЦ и ТЦ, а всех. Заодно расскажи сколько же Виталик устроил перехватывающих парковок у конечных станций метро за 6-8 лет своего бла-бла -бла
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:16

  kingkongovets написав: и постоянная ненависть к тем, кто более успешен, тебя ж от нее аж разрывает


Напомнило: "это ви в Киеве гройсе хухем, а в Одессе — еле-еле поц"

Предлагаю своим успехом поразмахивать перед Парковым, перед Санахантом, ну или на крайняк перед любимым КГГА (Виталик, кстати, рассказывал как на выходных можно будет бесплатно парковаться во дворе КГГА, но как обычно слова и дела - это не его).

Выбачаюсь перед адекватными участниками форума - уж очень на хамов аллергия :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:17

  dweller написав:Frant
Що для Вас не металобрухт? На чому можна кататися по Києву та паркуватись у своєму дворі?

на метро і комфортних тролейбусах.
vitaliian
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