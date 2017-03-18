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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:17
Serg-ik написав:
Вам не кажется, что вброс киевской властью инфо про парковку во дворах, про то, вода в кране чище, чем бутилировання-это отвлечение внимания от чего то...?
От сплошных обысков во всех КП ?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:18
Serg-ik написав:Frant
ты болен. тяжело. серьезно. Если считаешь, что каждый владелец авто-быдлота.
Давай данные КГГА о количестве паркомест в Киеве. Не только тех, которые сделали ТРЦ и ТЦ, а всех. Заодно расскажи сколько же Виталик устроил перехватывающих парковок у конечных станций метро за 6-8 лет своего бла-бла -бла
Навіщо цей хайп?
Автомобілі - зло, їх надто багато.
Вони забруднюють повітря, в аваріях гине маса людей.У кого є гроші на поїздки власним транспортом по місту - той нехай їздить.
В кого немає - будь ласка, для них є метро, тролейбуси, трамваї і т.д
. Так прийнято у всьому світі.
Чи не єдиний виняток - Америка. Вона може це собі дозволити.
Ми - ні. Тому що Україна насправді вельми бідна і вельми проблемна країна, в якій 30 років фактично нічого не робиться для більшості населення.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:28
Frant написав:
В кого немає - будь ласка, для них є метро, тролейбуси, трамваї і т.д.
... Україна насправді вельми бідна і вельми проблемна країна, в якій 30 років фактично нічого не робиться для більшості населення.
реально нездоров. Какие трамваи? Трамвайные пути на набережной демонтировали в пользу авто! Забыл? Кинг аплодировал.
Ничего не делал для населения и вот, дождались. Платная парковка, точнее-стоянка, где бы ни стояло твоё авто. Без каког либо сервиса. Просто потому, что оно есть и оно просто стоит. По сути-налог на имущество
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:31
trololo написав:Унуноктий
мож круглик продать, зачем он теперь когда дом ес ть
Та сколько за него дадут... Меньше чем мне Тойоту продать...
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:32
Serg-ik написав: Frant написав:
В кого немає - будь ласка, для них є метро, тролейбуси, трамваї і т.д.
... Україна насправді вельми бідна і вельми проблемна країна, в якій 30 років фактично нічого не робиться для більшості населення.
реально нездоров. Какие трамваи? Трамвайные пути на набережной демонтировали в пользу авто! Забыл? Кинг аплодировал.
Ничего не делал для населения и вот, дождались. Платная парковка, точнее-стоянка, где бы ни стояло твоё авто. Без каког либо сервиса. Просто потому, что оно есть и оно просто стоит. По сути-налог на имущество
мені смішно читати про оцінку стану мого здоров,я))))
Сержик, ти проср..в момент для вдалої купівлі житла собі, і намагаєшся когось вчити життю.
Не варто.
Якось воно буде.
Щодо платних парковок для мутрого нароту - особисто я "за" двома руками.
Трамвайні колії най кладуть назад(((
Serg-ik написав:
Платная парковка, точнее-стоянка, где бы ни стояло твоё авто. Без каког либо сервиса.
Так прийнято у більшості країн світу.
Гроші -тупо за парковку, без жодного сервісу.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:35
Олежан написав: trololo написав:Унуноктий
мож круглик продать, зачем он теперь когда дом ес ть
а где у обрикоски дом? я пропустил
Крюковщина, озеро Добрый дуб.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:38
Frant написав:
ти проср..в момент для вдалої купівлі житла собі, і намагаєшся когось вчити життю.
То есть, все покупки после определенного периода являются невдалыми?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:42
Кстати, про парковку, сегодня снова сдал машиноместо в Одессе. Еще 20% накинул к цене аренды. Итого, увеличил аренду по этому машиноместу за последние 3 года ровно в 2 раза. Но, честно говоря, 3 года назад сильно дешево его сдавал.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:45
Serg-ik написав:
Просто потому, что оно есть и оно просто стоит. По сути-налог на имущество
было бы правильно выделить какие то участки под бесплатные паркинги, какие то сделать платными, а кое где парковки вообще запретить. Недавно в выходной был на оболони, там дворы полностью запаркованы, в одну из квартир привезли мебель а стать под разгрузку некуда, в итоге шкафы и диваны носили между машин. Так не должно быть, вседозволенность плюс рост количества транспорта в итоге приведут к конфликтам и дракам за места. Уже сейчас нужно принимать меры.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 29 лип, 2021 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:45
striped написав: kingkongovets написав:
и постоянная ненависть к тем, кто более успешен, тебя ж от нее аж разрывает
Напомнило: "это ви в Киеве гройсе хухем, а в Одессе — еле-еле поц"
Предлагаю своим успехом поразмахивать перед Парковым, перед Санахантом, ну или на крайняк перед любимым КГГА (Виталик, кстати, рассказывал как на выходных можно будет бесплатно парковаться во дворе КГГА, но как обычно слова и дела - это не его).
Выбачаюсь перед адекватными участниками форума - уж очень на хамов аллергия
по теме есь шо?
ржать над твоей бессильной рефлексией уже надоело
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