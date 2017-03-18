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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, про парковку, сегодня снова сдал машиноместо в Одессе. Еще 20% накинул к цене аренды. Итого, увеличил аренду по этому машиноместу за последние 3 года ровно в 2 раза. Но, честно говоря, 3 года назад сильно дешево его сдавал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Просто потому, что оно есть и оно просто стоит. По сути-налог на имущество
было бы правильно выделить какие то участки под бесплатные паркинги, какие то сделать платными, а кое где парковки вообще запретить. Недавно в выходной был на оболони, там дворы полностью запаркованы, в одну из квартир привезли мебель а стать под разгрузку некуда, в итоге шкафы и диваны носили между машин. Так не должно быть, вседозволенность плюс рост количества транспорта в итоге приведут к конфликтам и дракам за места. Уже сейчас нужно принимать меры.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 29 лип, 2021 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:49

  Serg-ik написав:
  Frant написав:ти проср..в момент для вдалої купівлі житла собі, і намагаєшся когось вчити життю.

То есть, все покупки после определенного периода являются невдалыми?

Присмотритесь к царским домам в центре. Мне кажется там может вылезти какой-то интересный вариант. Но на просмотр ходите с понимающим человеком. И документы под микроскопом проверяйте.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Ничего не делал для населения и вот, дождались. Платная парковка, точнее-стоянка, где бы ни стояло твоё авто. Без каког либо сервиса. Просто потому, что оно есть и оно просто стоит. По сути-налог на имущество


да, просто потому, что нашару занимать общаковую землю нельзя
это не налог, а плата за пользование общественной собственностью
и по поводу того, шо он сделал, а шо нет будете рассуждать только после того (или если) как проголосуете на выборах киевского мэра

зы: кстати заметил, шо больше всего топят против кличко те, кто дважды голосовал за черновецкого
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:да, просто потому, что нашару занимать общаковую землю нельзя

О моему земля должна быть для людей.
Люди для земли-это попозже, после смерти
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:02

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:да, просто потому, что нашару занимать общаковую землю нельзя

О моему земля должна быть для людей.
Люди для земли-это попозже, после смерти

Ну так для всех людей, а не преимущественно для тех, кто на машинах ездит. Птому что сейчас получается что Серж вообще не занимает общественной земли. А я, например, ежеминутно занимаю около 30 кв. м и ничего за это не плачу (пока). Где справедливость?
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 29 лип, 2021 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:да, просто потому, что нашару занимать общаковую землю нельзя

Подкину идей
места на берегу рек надо сделать платными. Места у реки мало , а желающих искупаться-много. И не важно-убирают там или нет-места на всех не хватает.

Проезд в метро и наземном транспорте в час пик надо сделать в 2 раза дороже-мест на всех не хватает, хочешь вовремя попасть на работу? плати

Вход на Крещатик по выходным надо сделать платным-после толп народа горы мусора надо убирать

И как насчёт платного проезда по велодорожкам? Виталик и команда старается, отрезают у пешеходов и отдают велосипедистам.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:05

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:да, просто потому, что нашару занимать общаковую землю нельзя

Подкину идей
места на берегу рек надо сделать платными. Места у реки мало , а желающих искупаться-много. И не важно-убирают там или нет-места на всех не хватает.

Проезд в метро и наземном транспорте в час пик надо сделать в 2 раза дороже-мест на всех не хватает, хочешь вовремя попасть на работу? плати

Вход на Крещатик по выходным надо сделать платным-после толп народа горы мусора надо убирать

И как насчёт платного проезда по велодорожкам? Виталик и команда старается, отрезают у пешеходов и отдают велосипедистам.

Давно реализовано во многих городах мира: проезд в час-пик стоит дороже.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:12

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Frant написав:ти проср..в момент для вдалої купівлі житла собі, і намагаєшся когось вчити життю.

То есть, все покупки после определенного периода являются невдалыми?

Присмотритесь к царским домам в центре. Мне кажется там может вылезти какой-то интересный вариант. Но на просмотр ходите с понимающим человеком. И документы под микроскопом проверяйте.

Царські будинки в центрі - надзвичайно дорогі.
Для людини, яка мріє купити першу квартиру в Києві - очевидно, треба шукати щось простіше. І дешевше. Не в центрі, і не цегляні будинки.
__________________
Щодо цін паркування - конкретніша інформація тут:
https://ktps.kyiv.ua/services/pay/mobile-parking
Востаннє редагувалось Frant в Чет 29 лип, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:да, просто потому, что нашару занимать общаковую землю нельзя
это не налог, а плата за пользование общественной собственностью


сколько и кому должны заплатить в час, люди на фото?




http://kiev-foto.info/images/mesta/parki/natalka/foto_parka_natalka_2020_29.jpgЗображення
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 29 лип, 2021 12:22, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov
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