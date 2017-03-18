Додано: Чет 29 лип, 2021 11:53

Serg-ik написав: Ничего не делал для населения и вот, дождались. Платная парковка, точнее-стоянка, где бы ни стояло твоё авто. Без каког либо сервиса. Просто потому, что оно есть и оно просто стоит. По сути-налог на имущество

да, просто потому, что нашару занимать общаковую землю нельзяэто не налог, а плата за пользование общественной собственностьюи по поводу того, шо он сделал, а шо нет будете рассуждать только после того (или если) как проголосуете на выборах киевского мэразы: кстати заметил, шо больше всего топят против кличко те, кто дважды голосовал за черновецкого