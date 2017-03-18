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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, про парковку, сегодня снова сдал машиноместо в Одессе. Еще 20% накинул к цене аренды. Итого, увеличил аренду по этому машиноместу за последние 3 года ровно в 2 раза. Но, честно говоря, 3 года назад сильно дешево его сдавал.
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
было бы правильно выделить какие то участки под бесплатные паркинги, какие то сделать платными, а кое где парковки вообще запретить. Недавно в выходной был на оболони, там дворы полностью запаркованы, в одну из квартир привезли мебель а стать под разгрузку некуда, в итоге шкафы и диваны носили между машин. Так не должно быть, вседозволенность плюс рост количества транспорта в итоге приведут к конфликтам и дракам за места. Уже сейчас нужно принимать меры.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 29 лип, 2021 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:49
Присмотритесь к царским домам в центре. Мне кажется там может вылезти какой-то интересный вариант. Но на просмотр ходите с понимающим человеком. И документы под микроскопом проверяйте.
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:53
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
да, просто потому, что нашару занимать общаковую землю нельзя
это не налог, а плата за пользование общественной собственностью
и по поводу того, шо он сделал, а шо нет будете рассуждать только после того (или если) как проголосуете на выборах киевского мэра
зы: кстати заметил, шо больше всего топят против кличко те, кто дважды голосовал за черновецкого
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:02
Ну так для всех людей, а не преимущественно для тех, кто на машинах ездит. Птому что сейчас получается что Серж вообще не занимает общественной земли. А я, например, ежеминутно занимаю около 30 кв. м и ничего за это не плачу (пока). Где справедливость?
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 29 лип, 2021 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Подкину идей
места на берегу рек надо сделать платными. Места у реки мало , а желающих искупаться-много. И не важно-убирают там или нет-места на всех не хватает.
Проезд в метро и наземном транспорте в час пик надо сделать в 2 раза дороже-мест на всех не хватает, хочешь вовремя попасть на работу? плати
Вход на Крещатик по выходным надо сделать платным-после толп народа горы мусора надо убирать
И как насчёт платного проезда по велодорожкам? Виталик и команда старается, отрезают у пешеходов и отдают велосипедистам.
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:05
Давно реализовано во многих городах мира: проезд в час-пик стоит дороже.
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:12
Царські будинки в центрі - надзвичайно дорогі.
Для людини, яка мріє купити першу квартиру в Києві - очевидно, треба шукати щось простіше. І дешевше. Не в центрі, і не цегляні будинки.
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Щодо цін паркування - конкретніша інформація тут:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 29 лип, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сколько и кому должны заплатить в час, люди на фото?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 29 лип, 2021 12:22, всього редагувалось 2 разів.
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