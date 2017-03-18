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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 813381348135813681378138>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:да, просто потому, что нашару занимать общаковую землю нельзя

Подкину идей
места на берегу рек надо сделать платными. Места у реки мало , а желающих искупаться-много. И не важно-убирают там или нет-места на всех не хватает.

Проезд в метро и наземном транспорте в час пик надо сделать в 2 раза дороже-мест на всех не хватает, хочешь вовремя попасть на работу? плати

Вход на Крещатик по выходным надо сделать платным-после толп народа горы мусора надо убирать

И как насчёт платного проезда по велодорожкам? Виталик и команда старается, отрезают у пешеходов и отдают велосипедистам.
а у вас нет идей как найти более высокооплачиваемую работу, например?
как вы думаете, какие мысли появятся у вашего арендодателя, когда он получит письмо счастья из налоговой?
собирайте вещи, сержик, столица не любит вечных нытиков, убежденных шо им все должны
лучше приберегите свои идеи для родного сельсовета
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:19

kingkongovets
Что-то я не понял из Вашего ответа: велодорожки платные или бесплатные?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:да, просто потому, что нашару занимать общаковую землю нельзя
это не налог, а плата за пользование общественной собственностью


сколько и кому должны заплатить в час, люди на фото?


Зображення

http://kiev-foto.info/images/mesta/parki/natalka/foto_parka_natalka_2020_29.jpg
нисколько, но это люди, а не машины
а вот за стоянку корчей, на которых они туда приехали нужно платить
поражаюсь, шо такие элементарные вещи нужно объяснять взрослым людям, к тому же бывавшим в более цивилизованных странах
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:23

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Просто потому, что оно есть и оно просто стоит. По сути-налог на имущество
было бы правильно выделить какие то участки под бесплатные паркинги, какие то сделать платными, а кое где парковки вообще запретить. Недавно в выходной был на оболони, там дворы полностью запаркованы, в одну из квартир привезли мебель а стать под разгрузку некуда, в итоге шкафы и диваны носили между машин. Так не должно быть, вседозволенность плюс рост количества транспорта в итоге приведут к конфликтам и дракам за места. Уже сейчас нужно принимать меры.


Да, а когда скорая подъехать к подъезду НЕ может из-за припаркованных машин и тебе с переломом ноги фельдшер/врач командуют: прыгай на одной к машине, без нашей помощи. Подумал, а если что по-серъезней перелома ноги?!
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а у вас нет идей как найти более высокооплачиваемую работу, например?

пробую. последнее предложение-от 16 до 26 тыс. ( если с премией)
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:25

  kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:сколько и кому должны заплатить в час, люди на фото?
нисколько, но это люди, а не машины
а вот за стоянку корчей, на которых они туда приехали нужно платить
поражаюсь, шо такие элементарные вещи нужно объяснять взрослым людям, к тому же бывавшим в более цивилизованных странах

Ненависть к оплате за парковку - это интернациональное.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 29 лип, 2021 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Миша-клиент написав:Да, а когда скорая подъехать к подъезду НЕ может из-за припаркованных машин и тебе с переломом ноги фельдшер/врач командуют: прыгай на одной к машине, без нашей помощи. Подумал, а если что по-серъезней перелома ноги?!

вы из КГГА?
Ну представь, что все эти авто оплатят парковку и ЧТО??? скорая помощь будет парить над ними???
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:27

  Serg-ik написав:
  Миша-клиент написав:Да, а когда скорая подъехать к подъезду НЕ может из-за припаркованных машин и тебе с переломом ноги фельдшер/врач командуют: прыгай на одной к машине, без нашей помощи. Подумал, а если что по-серъезней перелома ноги?!

вы из КГГА?
Ну представь, что все эти авто оплатят парковку и ЧТО??? скорая помощь будет парить над ними???

Возле каждого дома должна быть зона в которой парковаться вообще нельзя. И когда парковка будет платной и появится хоть какая-то дисциплина - эти зоны начнут соблюдать.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:kingkongovets
Что-то я не понял из Вашего ответа: велодорожки платные или бесплатные?
а вы шо, об этом спрашивали?
1) не бывает в мире ничего бесплатного, кто то все равно за это платит
2) вы разницу между движением по дорогам и парковках на них не понимаете?

по велодорожкам передвигаются люди, это нормально, по дорогам ездят люди на авто и это нормально, по тротуарам ходят люди и это тоже нормально
но когда проезды заняты припаркованными авто, - это НЕнормально, когда тротуары заняты авто - это НЕнормально, когда люди воспринимают свои дворы и придомовые территории как бесплатные парковки - это НЕнормально, когда хитросделанные витальены паркуются нашару в чужих дворах, приезжая на корчах со своих ипеней - это тоже НЕнормально

какие азы вам еще объяснить, сержик?
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:31

  Serg-ik написав:kingkongovets
Что-то я не понял из Вашего ответа: велодорожки платные или бесплатные?

Велодорожки конечно бесплатные - ведь они приносят пользу всем, т.к. те, кто вместо автомобиля приезжают на велосипеде или хотя бы на электротранспорте - не загрязняют воздух, соотетственно приносят пользу и тем, кто велодорожками не пользуется. По этой же причине в центр многих городов мира уже въезд автомобилям платный, а электромобилям - бесплатный. Местами даже парковку и зарядку бесплатной делают, но этот аукцион невиданной щедрости очень скоро к концу подойдет.
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