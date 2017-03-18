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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81348135813681378138>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ой... https://news.finance.ua/ru/news/-/49749 ... naseleniya
Обвал рынка в результате тарифного геноцида по э/э переносится на папизже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:35

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:да, просто потому, что нашару занимать общаковую землю нельзя

Подкину идей
места на берегу рек надо сделать платными. Места у реки мало , а желающих искупаться-много. И не важно-убирают там или нет-места на всех не хватает.

Проезд в метро и наземном транспорте в час пик надо сделать в 2 раза дороже-мест на всех не хватает, хочешь вовремя попасть на работу? плати

Вход на Крещатик по выходным надо сделать платным-после толп народа горы мусора надо убирать

И как насчёт платного проезда по велодорожкам? Виталик и команда старается, отрезают у пешеходов и отдают велосипедистам.

Давно реализовано во многих городах мира: проезд в час-пик стоит дороже.

хе, в Плезені (Чехія), як доїзжаєш до центра, то на табло пише - вільних місць в паркінгу 400 чи 288 чи скільки там на даний момент. Ойропа! І це не столиця Чехії, а місто розміром і статусом з Тернопіль, але з трамваями, як Житомир.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:нисколько, но это люди, а не машины

то есть место на оборудованном пляже-платно, а место в отремонтированном парке-на халяву? Не годится.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:39

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:а у вас нет идей как найти более высокооплачиваемую работу, например?

пробую. последнее предложение-от 16 до 26 тыс. ( если с премией)

я столько в 2010 получал :cry:
Потом понял жизнь и "работу" бросил
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:39

Практики, я уже оставил без реакции ваше опусы о даражае (на время). Загоняйте на здоровье. Почему зРадио продолжает быть темой №1? 5 упоминаний за сегодня, а я еще даже не обедал :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 29 лип, 2021 12:40, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:40

  airmax78 написав:Кстати, про парковку, сегодня снова сдал машиноместо в Одессе. Еще 20% накинул к цене аренды. Итого, увеличил аренду по этому машиноместу за последние 3 года ровно в 2 раза. Но, честно говоря, 3 года назад сильно дешево его сдавал.


где сейчас можно купить выгодно паркоместо?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Возле каждого дома должна быть зона в которой парковаться вообще нельзя. И когда парковка будет платной и появится хоть какая-то дисциплина - эти зоны начнут соблюдать.

да-да, я так и вижу, как у нас займутся каждым домом. Возле каждого дома нарисуют на асфальте где можно парковаться, а где-нельзя..потом интересно будет в принципе посчитать сколько м5ест для стоянки авто может быть в киеве. и если их не будет достаточно, то надо будет срочно решить что делать с авто?
напомню: авто у меня нет
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:45

  zРадио написав:Практики, я уже оставил без реакции ваше опусы о даражае (на время). Загоняйте на здоровье. Почему зРадио продолжает быть темой №1? 5 упоминаний за сегодня, а я еще даже не обедал :mrgreen:


Вы даете альтернативу своему электорату? :)

Можно купить ОВГЗ под 10%..12%+ в Сентябре, когда курс будет 28+
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 29 лип, 2021 12:50, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:47

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:kingkongovets
Что-то я не понял из Вашего ответа: велодорожки платные или бесплатные?
а вы шо, об этом спрашивали?
1) не бывает в мире ничего бесплатного, кто то все равно за это платит
2) вы разницу между движением по дорогам и парковках на них не понимаете?

по велодорожкам передвигаются люди, это нормально, по дорогам ездят люди на авто и это нормально, по тротуарам ходят люди и это тоже нормально
но когда проезды заняты припаркованными авто, - это НЕнормально, когда тротуары заняты авто - это НЕнормально, когда люди воспринимают свои дворы и придомовые территории как бесплатные парковки - это НЕнормально, когда хитросделанные витальены паркуются нашару в чужих дворах, приезжая на корчах со своих ипеней - это тоже НЕнормально

какие азы вам еще объяснить, сержик?



не нормально планировать развитие города много лет и не планировать парковки.
не нормально давать разрешение на строительство монстров типа ЖК «50Avenue» и ЖК Crystal Park Tower. будут ли там достаточно места для парковки или будут парковать на постаменте рядом с танком или в парке? люди воспринимают свои дворы, как свои дворы и это нормально в разумных пределах. у вас из крайности в крайность - ржавый корч посреди газона с блокированием проезда скорой.... прям психологическая травма!
идеи об очередном налоге для владельцев авто или собачников идут от недостаточной профпригодности отдельных чиновников и депутатов... про застекленные балконы и кондишины на стенах ту да же!
давайте уже про балконы, они ближе к теме форума...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 29 лип, 2021 12:51, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:по велодорожкам передвигаются люди, это нормально, по дорогам ездят люди на авто и это нормально, по тротуарам ходят люди и это тоже нормально
но когда проезды заняты припаркованными авто, - это НЕнормально, когда тротуары заняты авто - это НЕнормально, когда люди воспринимают свои дворы и придомовые территории как бесплатные парковки - это НЕнормально, когда хитросделанные витальены паркуются нашару в чужих дворах, приезжая на корчах со своих ипеней - это тоже НЕнормально

По дорогам едет авто. Дорогу делают за счет акциза в в цене бензина
По велодорожке едет велосипедист. Дорожка сделана, но велосипедист не платит. А надо бы.
То, что на шару паркуются в чужих дворах на время рабочего дня-это нехорошо. Для этого нужны платные или бесплатные паркоместа. Если они дорогие -глупо ожидать, что авто там будет стоять 9-11 часов. Потому надо делать хороший ОТ. Что там с метро и скоростным трамваем с Троещины? Всё ок?
Кстати, Подольский мост зря делают-он только увеличит поток авто в центр.
Serg-ik
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