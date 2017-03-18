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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:35
Ой... https://news.finance.ua/ru/news/-/49749 ... naseleniya
Обвал рынка в результате тарифного геноцида по э/э переносится на папизже.
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airmax78
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:35
airmax78 написав: Serg-ik написав: kingkongovets написав:
да, просто потому, что нашару занимать общаковую землю нельзя
Подкину идей
места на берегу рек надо сделать платными. Места у реки мало , а желающих искупаться-много. И не важно-убирают там или нет-места на всех не хватает.Проезд в метро и наземном транспорте в час пик надо сделать в 2 раза дороже-мест на всех не хватает, хочешь вовремя попасть на работу? плати
Вход на Крещатик по выходным надо сделать платным-после толп народа горы мусора надо убирать
И как насчёт платного проезда по велодорожкам? Виталик и команда старается, отрезают у пешеходов и отдают велосипедистам.
Давно реализовано во многих городах мира: проезд в час-пик стоит дороже.
хе, в Плезені (Чехія), як доїзжаєш до центра, то на табло пише - вільних місць в паркінгу 400 чи 288 чи скільки там на даний момент. Ойропа! І це не столиця Чехії, а місто розміром і статусом з Тернопіль, але з трамваями, як Житомир.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:38
kingkongovets написав:
нисколько, но это люди, а не машины
то есть место на оборудованном пляже-платно, а место в отремонтированном парке-на халяву? Не годится.
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Serg-ik
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:39
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
а у вас нет идей как найти более высокооплачиваемую работу, например?
пробую. последнее предложение-от 16 до 26 тыс. ( если с премией)
я столько в 2010 получал
Потом понял жизнь и "работу" бросил
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:39
Практики, я уже оставил без реакции ваше опусы о даражае (на время). Загоняйте на здоровье. Почему зРадио продолжает быть темой №1? 5 упоминаний за сегодня, а я еще даже не обедал
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 29 лип, 2021 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:40
airmax78 написав:
Кстати, про парковку, сегодня снова сдал машиноместо в Одессе. Еще 20% накинул к цене аренды. Итого, увеличил аренду по этому машиноместу за последние 3 года ровно в 2 раза. Но, честно говоря, 3 года назад сильно дешево его сдавал.
где сейчас можно купить выгодно паркоместо?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:42
airmax78 написав:
Возле каждого дома должна быть зона в которой парковаться вообще нельзя. И когда парковка будет платной и появится хоть какая-то дисциплина - эти зоны начнут соблюдать.
да-да, я так и вижу, как у нас займутся каждым домом. Возле каждого дома нарисуют на асфальте где можно парковаться, а где-нельзя..потом интересно будет в принципе посчитать сколько м5ест для стоянки авто может быть в киеве. и если их не будет достаточно, то надо будет срочно решить что делать с авто?
напомню: авто у меня нет
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Serg-ik
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:45
zРадио написав:
Практики, я уже оставил без реакции ваше опусы о даражае (на время). Загоняйте на здоровье. Почему зРадио продолжает быть темой №1? 5 упоминаний за сегодня, а я еще даже не обедал
Вы даете альтернативу своему электорату?
Можно купить ОВГЗ под 10%..12%+ в Сентябре, когда курс будет 28+
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 29 лип, 2021 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:47
kingkongovets написав:
Serg-ik написав:kingkongovets
Что-то я не понял из Вашего ответа: велодорожки платные или бесплатные?
а вы шо, об этом спрашивали?
1) не бывает в мире ничего бесплатного, кто то все равно за это платит
2) вы разницу между движением по дорогам и парковках на них не понимаете?
по велодорожкам передвигаются люди, это нормально, по дорогам ездят люди на авто и это нормально, по тротуарам ходят люди и это тоже нормально
но когда проезды заняты припаркованными авто, - это НЕнормально, когда тротуары заняты авто - это НЕнормально, когда люди воспринимают свои дворы и придомовые территории как бесплатные парковки - это НЕнормально, когда хитросделанные витальены паркуются нашару в чужих дворах, приезжая на корчах со своих ипеней - это тоже НЕнормально
какие азы вам еще объяснить, сержик?
не нормально планировать развитие города много лет и не планировать парковки.
не нормально давать разрешение на строительство монстров типа ЖК «50Avenue» и ЖК Crystal Park Tower. будут ли там достаточно места для парковки или будут парковать на постаменте рядом с танком или в парке? люди воспринимают свои дворы, как свои дворы и это нормально в разумных пределах. у вас из крайности в крайность - ржавый корч посреди газона с блокированием проезда скорой.... прям психологическая травма!
идеи об очередном налоге для владельцев авто или собачников идут от недостаточной профпригодности отдельных чиновников и депутатов... про застекленные балконы и кондишины на стенах ту да же!
давайте уже про балконы, они ближе к теме форума...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Чет 29 лип, 2021 12:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:48
kingkongovets написав:
по велодорожкам передвигаются люди, это нормально, по дорогам ездят люди на авто и это нормально, по тротуарам ходят люди и это тоже нормально
но когда проезды заняты припаркованными авто, - это НЕнормально, когда тротуары заняты авто - это НЕнормально, когда люди воспринимают свои дворы и придомовые территории как бесплатные парковки - это НЕнормально, когда хитросделанные витальены паркуются нашару в чужих дворах, приезжая на корчах со своих ипеней - это тоже НЕнормально
По дорогам едет авто. Дорогу делают за счет акциза в в цене бензина
По велодорожке едет велосипедист. Дорожка сделана, но велосипедист не платит. А надо бы.
То, что на шару паркуются в чужих дворах на время рабочего дня-это нехорошо. Для этого нужны платные или бесплатные паркоместа. Если они дорогие -глупо ожидать, что авто там будет стоять 9-11 часов. Потому надо делать хороший ОТ. Что там с метро и скоростным трамваем с Троещины? Всё ок?
Кстати, Подольский мост зря делают-он только увеличит поток авто в центр.
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