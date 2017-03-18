kingkongovets написав:

Serg-ik написав: kingkongovets

Что-то я не понял из Вашего ответа: велодорожки платные или бесплатные?

а вы шо, об этом спрашивали?1) не бывает в мире ничего бесплатного, кто то все равно за это платит2) вы разницу между движением по дорогам и парковках на них не понимаете?по велодорожкам передвигаются люди, это нормально, по дорогам ездят люди на авто и это нормально, по тротуарам ходят люди и это тоже нормальноно когда проезды заняты припаркованными авто, - это НЕнормально, когда тротуары заняты авто - это НЕнормально, когда люди воспринимают свои дворы и придомовые территории как бесплатные парковки - это НЕнормально, когда хитросделанные витальены паркуются нашару в чужих дворах, приезжая на корчах со своих ипеней - это тоже НЕнормальнокакие азы вам еще объяснить, сержик?