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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:56
А зачем рисовать? Кугутам: подъезды к дому, внутридомовая территория - НЕ место для парковки, а для высадки-посадки пассажиров/жильцов, подвоза-вывоза грузов, подъезда машин экстренной помощи, пешеходов-играющих детей, понятно? Я сам арендовал паркоместо недалеко от дома, а когда начали постоянно задирать арендную плату - купил гараж в 15-ти минутах ходьбы, правда в соседнем районе. А ЕСЛИ денег хватило лишь на машину - продай ее или купи дешевле; как принято с древнего Рима: "собственность - обязывает"!
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:56
airmax78
Вам вопросы:
1 Сколько паркомест и подземных паркингов в Уно сити хауз (который Вы мне не раз предлагали рассмотреть для покупки)
2 Сколько квадратных метров придомовой территории у этого дома?
3 Будет ли нормальным, если жители Уно сити хаус будут парковаться на платных местах возле соседних хрущей?
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:00
ЖК - «Гвардейский»
КМБ
Построен.
Печерск.
Дом:
1
Общая площадь:
12.8 м2
Этаж:
-4
от 67 539 грн / м2
от 864 500 грн
--------------
Дом:
1
Общая площадь:
16 м2
Этаж:
-4
от 67 539 грн / м2
от 1 080 625 грн
По чем его можно будет сдать?
почти все не купленные еще.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 29 лип, 2021 13:02, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я в центре Киева на своем авто был эээ в 2016 г. оботрись своими примерами мимо кассы. То что я знаю где можно во дворах припарковаться не означает что я это делаю. Я бы не хотел чтобы в моем дворе парковались киевляне, поэтому еду в Киев до ближайшей адекватной парковки, дальше на самокате. Тоже взрослый человек а пишешь всякую ересь. Нужно не просто запретить, а предложить альтернативу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 29 лип, 2021 13:07, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:07
Десятки тисяч.
З СССРівських часів плюс нові.
Половина з них стоять порожні.
Питання в тому, що вони не біля самого будинку, а за 10-20 хв. пішої ходи.
І наших бидланів це напружує.
А купляти паркінг під будинком за 10 000 - 20 000 дол. - бидлота не бажає, дорого.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:12
Уно - это рай для собственника паркомест. Если бы Вы меня послушали и купили треху в Уно, Вы могли бы себе выбить 2 паркоместа (они продают их только собственникам квартир). Оба сдавали бы и эти паркоместа полностью бы оплачивали Вам коммуналку и обслуживание квартиры и ещё бы сверху 5к грн. каждый месяц оставался.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:15
airmax78 Макс, я не в отделе продаж, не парьте мне рай.
Сколько там паркомест в доме? Сколько под домом?
сколько квадратов придомовой территории?
Будет ли правильным, если жители Уно будут платно ставить авто под соседними хрущами?
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