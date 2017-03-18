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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8135813681378138>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:51

что там по жилой/ком аренде растет/стоит/снижается ?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:56

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Возле каждого дома должна быть зона в которой парковаться вообще нельзя. И когда парковка будет платной и появится хоть какая-то дисциплина - эти зоны начнут соблюдать.


да-да, я так и вижу, как у нас займутся каждым домом. Возле каждого дома нарисуют на асфальте где можно парковаться, а где-нельзя..потом интересно будет в принципе посчитать сколько м5ест для стоянки авто может быть в киеве. и если их не будет достаточно, то надо будет срочно решить что делать с авто?
напомню: авто у меня нет


А зачем рисовать? Кугутам: подъезды к дому, внутридомовая территория - НЕ место для парковки, а для высадки-посадки пассажиров/жильцов, подвоза-вывоза грузов, подъезда машин экстренной помощи, пешеходов-играющих детей, понятно? Я сам арендовал паркоместо недалеко от дома, а когда начали постоянно задирать арендную плату - купил гараж в 15-ти минутах ходьбы, правда в соседнем районе. А ЕСЛИ денег хватило лишь на машину - продай ее или купи дешевле; как принято с древнего Рима: "собственность - обязывает"!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:56

airmax78
Вам вопросы:
1 Сколько паркомест и подземных паркингов в Уно сити хауз (который Вы мне не раз предлагали рассмотреть для покупки)
2 Сколько квадратных метров придомовой территории у этого дома?
3 Будет ли нормальным, если жители Уно сити хаус будут парковаться на платных местах возле соседних хрущей?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:00

ЖК - «Гвардейский»
КМБ

Построен.

Печерск.

https://kmb.ua/ru/objects/zhk-gvardejsk ... ters/2:1:0

Дом:
1
Общая площадь:
12.8 м2
Этаж:

-4

от 67 539 грн / м2
от 864 500 грн

--------------


Дом:
1
Общая площадь:
16 м2
Этаж:

-4

от 67 539 грн / м2
от 1 080 625 грн



По чем его можно будет сдать?
почти все не купленные еще.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 29 лип, 2021 13:02, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Миша-клиент написав:Кугутам:

О, блатные подтянулись. Или село?
Всем всё понятно где можно и где нельзя.
Только споры будут возникать ежеминутно. Потому у каждого дома перед тем как определять что можно и что нельзя, придётся разлинеить. Справится КГГА с этим?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:когда хитросделанные витальены паркуются нашару в чужих дворах, приезжая на корчах со своих ипеней - это тоже НЕнормально
я в центре Киева на своем авто был эээ в 2016 г. оботрись своими примерами мимо кассы. То что я знаю где можно во дворах припарковаться не означает что я это делаю. Я бы не хотел чтобы в моем дворе парковались киевляне, поэтому еду в Киев до ближайшей адекватной парковки, дальше на самокате. Тоже взрослый человек а пишешь всякую ересь. Нужно не просто запретить, а предложить альтернативу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 29 лип, 2021 13:07, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Миша-клиент написав:Я сам арендовал паркоместо недалеко от дома, а когда начали постоянно задирать арендную плату - купил гараж

И вам задам этот вопрос: сколько мест, обустроенных для парковки авто, есть в Киеве? Сколько гаражей есть в Киеве?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:07

  Serg-ik написав:Сколько гаражей есть в Киеве?

Десятки тисяч.
З СССРівських часів плюс нові.
Половина з них стоять порожні.

Питання в тому, що вони не біля самого будинку, а за 10-20 хв. пішої ходи.
І наших бидланів це напружує.
А купляти паркінг під будинком за 10 000 - 20 000 дол. - бидлота не бажає, дорого.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:12

  Serg-ik написав:airmax78
Вам вопросы:
1 Сколько паркомест и подземных паркингов в Уно сити хауз (который Вы мне не раз предлагали рассмотреть для покупки)
2 Сколько квадратных метров придомовой территории у этого дома?
3 Будет ли нормальным, если жители Уно сити хаус будут парковаться на платных местах возле соседних хрущей?

Уно - это рай для собственника паркомест. Если бы Вы меня послушали и купили треху в Уно, Вы могли бы себе выбить 2 паркоместа (они продают их только собственникам квартир). Оба сдавали бы и эти паркоместа полностью бы оплачивали Вам коммуналку и обслуживание квартиры и ещё бы сверху 5к грн. каждый месяц оставался.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:15

airmax78 Макс, я не в отделе продаж, не парьте мне рай.
Сколько там паркомест в доме? Сколько под домом?
сколько квадратов придомовой территории?
Будет ли правильным, если жители Уно будут платно ставить авто под соседними хрущами?
Serg-ik
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