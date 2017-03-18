О, блатные подтянулись. Или село?
Всем всё понятно где можно и где нельзя.
Только споры будут возникать ежеминутно. Потому у каждого дома перед тем как определять что можно и что нельзя, придётся разлинеить. Справится КГГА с этим?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я в центре Киева на своем авто был эээ в 2016 г. оботрись своими примерами мимо кассы. То что я знаю где можно во дворах припарковаться не означает что я это делаю. Я бы не хотел чтобы в моем дворе парковались киевляне, поэтому еду в Киев до ближайшей адекватной парковки, дальше на самокате. Тоже взрослый человек а пишешь всякую ересь. Нужно не просто запретить, а предложить альтернативу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 29 лип, 2021 13:07, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:07
Десятки тисяч.
З СССРівських часів плюс нові.
Половина з них стоять порожні.
Питання в тому, що вони не біля самого будинку, а за 10-20 хв. пішої ходи.
І наших бидланів це напружує.
А купляти паркінг під будинком за 10 000 - 20 000 дол. - бидлота не бажає, дорого.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:12
Уно - это рай для собственника паркомест. Если бы Вы меня послушали и купили треху в Уно, Вы могли бы себе выбить 2 паркоместа (они продают их только собственникам квартир). Оба сдавали бы и эти паркоместа полностью бы оплачивали Вам коммуналку и обслуживание квартиры и ещё бы сверху 5к грн. каждый месяц оставался.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нужно понимать, за что платишь, это первично при товарно-денежных отношениях.
Если я плачу за парковку, парковка должна соответствовать - быть безопасной, чистой, с доступом для меня, заплатившего.
Если я плачу за содержание придомовой территории, то она должна быть убрана, а асфальт, который перекопали коммунальщики восстановлен, и это задача Управляющей Компании, которой я плачу за решение и этих вопросов.
А то, что никто никому не должен, это тупорылые песни из репертуара Квартала 95.
Должны. Им за это платят и дают возможность приоритетного потребления.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:15
airmax78 Макс, я не в отделе продаж, не парьте мне рай.
Сколько там паркомест в доме? Сколько под домом?
сколько квадратов придомовой территории?
Будет ли правильным, если жители Уно будут платно ставить авто под соседними хрущами?
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:18
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сколько вам еще привести примеров того, как платные паркинги по всему городу стоят полупустые, а вокруг запаркованы все тротуары, дворы и дороги?
некоторые вещи приходится вбивать в сознание вильнолюдей палкой, аргументированный разговор воспринимается ими как слабость
еще раз говорю - привыкайте, иного пути нет
зы: я уже приводил очень показательный пример, как жоские краснодарские и ставропольские гаишники быстро поставили в стойло крымчан - и ничего, никто не пикнет, такого беспредела с парковкой как в украине там не стало за полгода
лучший аргумент для вильнолюдыны - хороший удар палкой по горбу, либо серьезный штраф, шоп до печенок проняло
так шо готовьтесь, побыстрее проходите все стадии принятия и не мучьте себя понапрасну, бо альтернативы нема
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 29 лип, 2021 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:20
Вас почему-то волнуют вопросы, которые очень второстепенные. Я Вам говорю, что владеть паркоместом в Уно, пожалуй, будет выгоднее, чем владеть квартирой. Вот что важно. А Вы концентрируетесь на несущественном и теряете из виду главное.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ясно, язык в попу убежал
В Уно сити 24 паркоместа на 263 квартиры.
Придомовой территории там нет от слова "совсем"
парковка на территории хруща для жителей УНО если и возможна, то должна быть платной, 100 грн/в час, из которых 80 должны идти жителям хруща. Бачили очі шо купували
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