Додано: Чет 29 лип, 2021 13:18

Slon_Nosov написав: не нормально планировать развитие города много лет и не планировать парковки.

не нормально давать разрешение на строительство монстров типа ЖК «50Avenue» и ЖК Crystal Park Tower. будут ли там достаточно места для парковки или будут парковать на постаменте рядом с танком или в парке? люди воспринимают свои дворы, как свои дворы и это нормально в разумных пределах. у вас из крайности в крайность - ржавый корч посреди газона с блокированием проезда скорой.... прям психологическая травма!

идеи об очередном налоге для владельцев авто или собачников идут от недостаточной профпригодности отдельных чиновников и депутатов... про застекленные балконы и кондишины на стенах ту да же!

давайте уже про балконы, они ближе к теме форума...

сколько вам еще привести примеров того, как платные паркинги по всему городу стоят полупустые, а вокруг запаркованы все тротуары, дворы и дороги?некоторые вещи приходится вбивать в сознание вильнолюдей палкой, аргументированный разговор воспринимается ими как слабостьеще раз говорю - привыкайте, иного пути нетзы: я уже приводил очень показательный пример, как жоские краснодарские и ставропольские гаишники быстро поставили в стойло крымчан - и ничего, никто не пикнет, такого беспредела с парковкой как в украине там не стало за полгодалучший аргумент для вильнолюдыны - хороший удар палкой по горбу, либо серьезный штраф, шоп до печенок пронялотак шо готовьтесь, побыстрее проходите все стадии принятия и не мучьте себя понапрасну, бо альтернативы нема