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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81358136813781388139>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 125
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Миша-клиент написав:Кугутам:

О, блатные подтянулись. Или село?
Всем всё понятно где можно и где нельзя.
Только споры будут возникать ежеминутно. Потому у каждого дома перед тем как определять что можно и что нельзя, придётся разлинеить. Справится КГГА с этим?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:когда хитросделанные витальены паркуются нашару в чужих дворах, приезжая на корчах со своих ипеней - это тоже НЕнормально
я в центре Киева на своем авто был эээ в 2016 г. оботрись своими примерами мимо кассы. То что я знаю где можно во дворах припарковаться не означает что я это делаю. Я бы не хотел чтобы в моем дворе парковались киевляне, поэтому еду в Киев до ближайшей адекватной парковки, дальше на самокате. Тоже взрослый человек а пишешь всякую ересь. Нужно не просто запретить, а предложить альтернативу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 29 лип, 2021 13:07, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Миша-клиент написав:Я сам арендовал паркоместо недалеко от дома, а когда начали постоянно задирать арендную плату - купил гараж

И вам задам этот вопрос: сколько мест, обустроенных для парковки авто, есть в Киеве? Сколько гаражей есть в Киеве?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:07

  Serg-ik написав:Сколько гаражей есть в Киеве?

Десятки тисяч.
З СССРівських часів плюс нові.
Половина з них стоять порожні.

Питання в тому, що вони не біля самого будинку, а за 10-20 хв. пішої ходи.
І наших бидланів це напружує.
А купляти паркінг під будинком за 10 000 - 20 000 дол. - бидлота не бажає, дорого.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:12

  Serg-ik написав:airmax78
Вам вопросы:
1 Сколько паркомест и подземных паркингов в Уно сити хауз (который Вы мне не раз предлагали рассмотреть для покупки)
2 Сколько квадратных метров придомовой территории у этого дома?
3 Будет ли нормальным, если жители Уно сити хаус будут парковаться на платных местах возле соседних хрущей?

Уно - это рай для собственника паркомест. Если бы Вы меня послушали и купили треху в Уно, Вы могли бы себе выбить 2 паркоместа (они продают их только собственникам квартир). Оба сдавали бы и эти паркоместа полностью бы оплачивали Вам коммуналку и обслуживание квартиры и ещё бы сверху 5к грн. каждый месяц оставался.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нужно понимать, за что платишь, это первично при товарно-денежных отношениях.
Если я плачу за парковку, парковка должна соответствовать - быть безопасной, чистой, с доступом для меня, заплатившего.
Если я плачу за содержание придомовой территории, то она должна быть убрана, а асфальт, который перекопали коммунальщики восстановлен, и это задача Управляющей Компании, которой я плачу за решение и этих вопросов.
А то, что никто никому не должен, это тупорылые песни из репертуара Квартала 95.
Должны. Им за это платят и дают возможность приоритетного потребления.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:15

airmax78 Макс, я не в отделе продаж, не парьте мне рай.
Сколько там паркомест в доме? Сколько под домом?
сколько квадратов придомовой территории?
Будет ли правильным, если жители Уно будут платно ставить авто под соседними хрущами?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:18

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:не нормально планировать развитие города много лет и не планировать парковки.
не нормально давать разрешение на строительство монстров типа ЖК «50Avenue» и ЖК Crystal Park Tower. будут ли там достаточно места для парковки или будут парковать на постаменте рядом с танком или в парке? люди воспринимают свои дворы, как свои дворы и это нормально в разумных пределах. у вас из крайности в крайность - ржавый корч посреди газона с блокированием проезда скорой.... прям психологическая травма!
идеи об очередном налоге для владельцев авто или собачников идут от недостаточной профпригодности отдельных чиновников и депутатов... про застекленные балконы и кондишины на стенах ту да же!
давайте уже про балконы, они ближе к теме форума...

сколько вам еще привести примеров того, как платные паркинги по всему городу стоят полупустые, а вокруг запаркованы все тротуары, дворы и дороги?
некоторые вещи приходится вбивать в сознание вильнолюдей палкой, аргументированный разговор воспринимается ими как слабость
еще раз говорю - привыкайте, иного пути нет

зы: я уже приводил очень показательный пример, как жоские краснодарские и ставропольские гаишники быстро поставили в стойло крымчан - и ничего, никто не пикнет, такого беспредела с парковкой как в украине там не стало за полгода
лучший аргумент для вильнолюдыны - хороший удар палкой по горбу, либо серьезный штраф, шоп до печенок проняло

так шо готовьтесь, побыстрее проходите все стадии принятия и не мучьте себя понапрасну, бо альтернативы нема
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 29 лип, 2021 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:20

  Serg-ik написав:airmax78 Макс, я не в отделе продаж, не парьте мне рай.
Сколько там паркомест в доме? Сколько под домом?
сколько квадратов придомовой территории?
Будет ли правильным, если жители Уно будут платно ставить авто под соседними хрущами?

Вас почему-то волнуют вопросы, которые очень второстепенные. Я Вам говорю, что владеть паркоместом в Уно, пожалуй, будет выгоднее, чем владеть квартирой. Вот что важно. А Вы концентрируетесь на несущественном и теряете из виду главное.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вас почему-то волнуют вопросы, которые очень второстепенные

ясно, язык в попу убежал
В Уно сити 24 паркоместа на 263 квартиры.
Придомовой территории там нет от слова "совсем"
парковка на территории хруща для жителей УНО если и возможна, то должна быть платной, 100 грн/в час, из которых 80 должны идти жителям хруща. Бачили очі шо купували
Serg-ik
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