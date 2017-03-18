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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8136813781388139>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 125
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:.. Почему зРадио продолжает быть темой №1? 5 упоминаний за сегодня, а я еще даже не обеда
мы по вам соскучились, а вы затаились! Айда мочить нас, в говно макать!
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:36

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Вас почему-то волнуют вопросы, которые очень второстепенные

ясно, язык в попу убежал
В Уно сити 24 паркоместа на 263 квартиры.
Придомовой территории там нет от слова "совсем"
парковка на территории хруща для жителей УНО если и возможна, то должна быть платной, 100 грн/в час, из которых 80 должны идти жителям хруща. Бачили очі шо купували

И вот зная все это Вы, если бы фокусировались на важном, а не на всякой херне, должны были пойти и купить трешку в Уно и 2 машиноместа к ней. А потом устраивать аукцион на повышение на аренду. Но Вы, как обычно, прошли мимо "город в той стороне!"(с)
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:37

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:по велодорожкам передвигаются люди, это нормально, по дорогам ездят люди на авто и это нормально, по тротуарам ходят люди и это тоже нормально
но когда проезды заняты припаркованными авто, - это НЕнормально, когда тротуары заняты авто - это НЕнормально, когда люди воспринимают свои дворы и придомовые территории как бесплатные парковки - это НЕнормально, когда хитросделанные витальены паркуются нашару в чужих дворах, приезжая на корчах со своих ипеней - это тоже НЕнормально

По дорогам едет авто. Дорогу делают за счет акциза в в цене бензина
По велодорожке едет велосипедист. Дорожка сделана, но велосипедист не платит. А надо бы.
То, что на шару паркуются в чужих дворах на время рабочего дня-это нехорошо. Для этого нужны платные или бесплатные паркоместа. Если они дорогие -глупо ожидать, что авто там будет стоять 9-11 часов. Потому надо делать хороший ОТ. Что там с метро и скоростным трамваем с Троещины? Всё ок?
Кстати, Подольский мост зря делают-он только увеличит поток авто в центр.

До речі, я от не можу зрозуміти, чому не закільцювати нормально міську (манюпусінький апендикс біля повороту на Дарницю) електричку, а ще ліпше зробити двоколійку і крутити їх цілий день з інтервалом в 15 хв. в обидва боки.

А ще ліпше як на південному напрямі зробити людський ж.д. міст з рухом в два боки, а також міст для метро і протягнути відгалуження підземки від Почайної до Милославської.
А вже потім братися за "будову віку"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 лип, 2021 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:И вот зная все это Вы, если бы фокусировались на важном, а не на всякой херне, должны были пойти и купить трешку в Уно и 2 машиноместа к ней.

авно и страдать?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:44

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:И вот зная все это Вы, если бы фокусировались на важном, а не на всякой херне, должны были пойти и купить трешку в Уно и 2 машиноместа к ней.

авно и страдать?

Ну если Вы страдаете от лишних 10К грн. в месяц, то да, страдать. На счёт г0вна... Ну не знаю, все ж познается в сравнении. Сравнили бы с хрущем, в котором живёте и я не думаю, что первая мысль которая у Вас бы появилась при входе в Уно, была бы про г0вно.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1978 год
макс, узнаете место?
Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:49

kingkongovets как же он узнает, он скорее всего родился как раз тогда )
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, Серж, помните мою доброту, несмотря на все Ваши выпады и укусы. Посмотрите переуступки по Варшавскому Плюс. Да, там сейчас непонятно чем закончится противостояние по земле. Поэтому цены сильно припали. Но есть большая вероятность, что порешают в конце концов. И тогда цены улетят вверх.
Подумайте. Это, конечно, риск. Но без риска/с минимальны риском купить что-то приличное Вы все шансы давно потеряли (если мягко говорить).
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:51

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Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 29 лип, 2021 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:51

  flyman написав:До речі, я от не можу зрозуміти, чому не закільцювати нормально міську (манюпусінький апендикс біля повороту на Дарницю) електричку, а ще ліпше зробити двоколійку і крутити їх цілий день з інтервалом в 15 хв. в обидва боки.

Багато разів обговорювали - електричка ділить з товарними жд шляхами розклад і інфраструктуру, пустити її частіше без повної перебудови не вийде.
Вона і замислювалася як затичка для далеких і кругових маршрутів
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