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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:53
sequence написав:kingkongovets как же он узнает, он скорее всего родился как раз тогда )
а мне кажется узнает)
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:55
kingkongovets написав:
sequence написав:kingkongovets как же он узнает, он скорее всего родился как раз тогда )
а мне кажется узнает)
чай не чужое место)
Да, передумал, похоже на ул. Омельяновича-Павленко, бывшую Суворова. На офис КГС.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:59
zerocool написав: flyman написав:
До речі, я от не можу зрозуміти, чому не закільцювати нормально міську (манюпусінький апендикс біля повороту на Дарницю) електричку, а ще ліпше зробити двоколійку і крутити їх цілий день з інтервалом в 15 хв. в обидва боки.
Багато разів обговорювали - електричка ділить з товарними жд шляхами розклад і інфраструктуру, пустити її частіше без повної перебудови не вийде.
Вона і замислювалася як затичка для далеких і кругових маршрутів
если бы муха меньше тут флудил, а больше слушал, спрашивал и запоминал, он бы это запомнил
как и много других киевских нюансов, которые неочевидны понаехам
но наш чукча писатель, а не читатель, поэтому мы еще 100500 раз услышим шизофренический бред про окружение города кавалирками по линии шрт, но почему городская электричка в киеве не является полноценным от он так и не поймет
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 29 лип, 2021 14:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:01
airmax78 написав: kingkongovets написав:
sequence написав:kingkongovets как же он узнает, он скорее всего родился как раз тогда )
а мне кажется узнает)
чай не чужое место)
Да, передумал, похоже на ул. Омельяновича-Павленко, бывшую Суворова. На офис КГС.
я же говорил)
намоленное место)
правда там не только офис кгс, но то вже таке
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:03
kingkongovets написав: zerocool написав: flyman написав:
До речі, я от не можу зрозуміти, чому не закільцювати нормально міську (манюпусінький апендикс біля повороту на Дарницю) електричку, а ще ліпше зробити двоколійку і крутити їх цілий день з інтервалом в 15 хв. в обидва боки.
Багато разів обговорювали - електричка ділить з товарними жд шляхами розклад і інфраструктуру, пустити її частіше без повної перебудови не вийде.
Вона і замислювалася як затичка для далеких і кругових маршрутів
если бы муха меньше тут флудил, а больше слушал и спрашивпал он бы это запомнил
как и много других киевмких нюансов, которые неочевидны понаехам
нл наш чукча писатель, а не читатель, поэтому мы еще 100500 раз услышим шизофренический бред про окружение города кавалирками по линии шрт, но почему городская электричка в киеве не является полноценным от он так и не поймет
міська електричка - ще в СССРівські часи задумувалась як транспортний засіб для сполучення Києва з населенними пунктами по лінії залізної дороги.
Тобто приїхав з села в Київ, на ст. Святошино - мусиш пересідати на метро "Святошино" і далі їхати по місту.
Флаймен, схоже, ніколи не бував в Києві далі кінцевої зупинки електрички.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:33
striped написав: Ромасик написав:
нет, сначала создайте ОСББ, а потом сможете говорить о СВОЕЙ придомой территории
Есть у меня отличный кейс и для этого случая - ОСББ заасфальтировала себе пространство перед домом - красиво, свежо и, вероятно, не дешево. Но так как согласно одного персонажа лохи должны страдать, то приехали КиевХЗкто, сорвали асфальт и начали рыть (и это была не аварийная ситуация). Как думаете - они за собой асфальт перестелили?
то что вы от меня хотите?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:35
airmax78 написав:
Посмотрите переуступки по Варшавскому Плюс. ... Это, конечно, риск. Но без риска/с минимальны риском купить что-то приличное Вы все шансы давно потеряли (если мягко говорить).
Ясно. значит мне пора ползти на кладбище, а тем кто не родился, лучше этого и не делать
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:39
trololo написав:Унуноктий
мож круглик продать, зачем он теперь когда дом ес ть
Привычка очень опасная вещь. Уня будет ездить на дачу из дома.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:50
UA написав: airmax78 написав:
Влад, в Украине огромный черный оборот долларов. Доллары, которые когда-то зашли в Украину через банки или минуя их и больше в банковскую систему не попадали. Особенно у пенсов, которые скирдуют в буквальном смысле под матрас и после многочисленных кидков банков боятся как огня.
В Украине можно заработать деньги, но очень сложно их сохранить.
В США не легче сохранить. Очень много мне вылазит американской рекламы, начиная от непонятных благотворительных фондов и В2В, заканчивая разными коучерами. Даже я бы сказал все разводы идут оттуда - разные Флетчеры и амвеи.
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