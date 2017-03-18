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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8136813781388139

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 125
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:kingkongovets как же он узнает, он скорее всего родился как раз тогда )
а мне кажется узнает)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:55

  kingkongovets написав:
sequence написав:kingkongovets как же он узнает, он скорее всего родился как раз тогда )
а мне кажется узнает)
чай не чужое место)

Да, передумал, похоже на ул. Омельяновича-Павленко, бывшую Суворова. На офис КГС.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zerocool написав:
  flyman написав:До речі, я от не можу зрозуміти, чому не закільцювати нормально міську (манюпусінький апендикс біля повороту на Дарницю) електричку, а ще ліпше зробити двоколійку і крутити їх цілий день з інтервалом в 15 хв. в обидва боки.

Багато разів обговорювали - електричка ділить з товарними жд шляхами розклад і інфраструктуру, пустити її частіше без повної перебудови не вийде.
Вона і замислювалася як затичка для далеких і кругових маршрутів
если бы муха меньше тут флудил, а больше слушал, спрашивал и запоминал, он бы это запомнил
как и много других киевских нюансов, которые неочевидны понаехам
но наш чукча писатель, а не читатель, поэтому мы еще 100500 раз услышим шизофренический бред про окружение города кавалирками по линии шрт, но почему городская электричка в киеве не является полноценным от он так и не поймет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 29 лип, 2021 14:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:01

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
sequence написав:kingkongovets как же он узнает, он скорее всего родился как раз тогда )
а мне кажется узнает)
чай не чужое место)

Да, передумал, похоже на ул. Омельяновича-Павленко, бывшую Суворова. На офис КГС.
я же говорил)
намоленное место)
правда там не только офис кгс, но то вже таке
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:03

  kingkongovets написав:
zerocool написав:
  flyman написав:До речі, я от не можу зрозуміти, чому не закільцювати нормально міську (манюпусінький апендикс біля повороту на Дарницю) електричку, а ще ліпше зробити двоколійку і крутити їх цілий день з інтервалом в 15 хв. в обидва боки.

Багато разів обговорювали - електричка ділить з товарними жд шляхами розклад і інфраструктуру, пустити її частіше без повної перебудови не вийде.
Вона і замислювалася як затичка для далеких і кругових маршрутів
если бы муха меньше тут флудил, а больше слушал и спрашивпал он бы это запомнил
как и много других киевмких нюансов, которые неочевидны понаехам
нл наш чукча писатель, а не читатель, поэтому мы еще 100500 раз услышим шизофренический бред про окружение города кавалирками по линии шрт, но почему городская электричка в киеве не является полноценным от он так и не поймет

міська електричка - ще в СССРівські часи задумувалась як транспортний засіб для сполучення Києва з населенними пунктами по лінії залізної дороги.
Тобто приїхав з села в Київ, на ст. Святошино - мусиш пересідати на метро "Святошино" і далі їхати по місту.
Флаймен, схоже, ніколи не бував в Києві далі кінцевої зупинки електрички. :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:33

  striped написав:
  Ромасик написав:нет, сначала создайте ОСББ, а потом сможете говорить о СВОЕЙ придомой территории


Есть у меня отличный кейс и для этого случая - ОСББ заасфальтировала себе пространство перед домом - красиво, свежо и, вероятно, не дешево. Но так как согласно одного персонажа лохи должны страдать, то приехали КиевХЗкто, сорвали асфальт и начали рыть (и это была не аварийная ситуация). Как думаете - они за собой асфальт перестелили?

то что вы от меня хотите?
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Посмотрите переуступки по Варшавскому Плюс. ... Это, конечно, риск. Но без риска/с минимальны риском купить что-то приличное Вы все шансы давно потеряли (если мягко говорить).

Ясно. значит мне пора ползти на кладбище, а тем кто не родился, лучше этого и не делать
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:39

  trololo написав:Унуноктий
мож круглик продать, зачем он теперь когда дом ес ть

Привычка очень опасная вещь. Уня будет ездить на дачу из дома.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:50

  UA написав:
  airmax78 написав:Влад, в Украине огромный черный оборот долларов. Доллары, которые когда-то зашли в Украину через банки или минуя их и больше в банковскую систему не попадали. Особенно у пенсов, которые скирдуют в буквальном смысле под матрас и после многочисленных кидков банков боятся как огня.

В Украине можно заработать деньги, но очень сложно их сохранить.

В США не легче сохранить. Очень много мне вылазит американской рекламы, начиная от непонятных благотворительных фондов и В2В, заканчивая разными коучерами. Даже я бы сказал все разводы идут оттуда - разные Флетчеры и амвеи.
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