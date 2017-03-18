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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:59
dweller написав:vitaliian
дивно, що стосовно метро нема нічого про комфорт й забули про комфортний трамвай.
Вся Європа заставлена автівками місцевих жителів під домами та уздовж лорог. Це для любителів "якушвеції".
Журналисты опять гвна на вентиоятор набросили. Понятное,что во дворах никто штрафовать не будет. Просто вводят платную парковку на главных улицах спальников. На условных Пчилках, Малиновских, Никольских Слободках етс. По дворам за корчами никто гоняться не будет. Владельцы автохлама уйдут глубже во дворы
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:00
Serg-ik написав: Миша-клиент написав:
Да, а когда скорая подъехать к подъезду НЕ может из-за припаркованных машин и тебе с переломом ноги фельдшер/врач командуют: прыгай на одной к машине, без нашей помощи. Подумал, а если что по-серъезней перелома ноги?!
вы из КГГА?
Ну представь, что все эти авто оплатят парковку и ЧТО??? скорая помощь будет парить над ними???
Нет, мы простые граждане города.
Решения должно быть двуединым.
Во-первых, автивки, которые мешают подъезду к дому, эвакуировать и беспощадно штрафовать владельцев. Я уже приводил пример в США - штраф за парковку, затрудняющую подъезд пожарной к дому $2000. Просто за выключение на такой дороге двигателя...
Во-вторых, обязать платить всех паркующихся на проезжей части и во дворах так, чтобы им дешевле было запарковаться на платной стоянке.
И ужесточить соблюдение правил, чтобы эта компания не сошла на нет.
Беспределу и диктату автохамов должен быть положен конец.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:04
hume написав: dweller написав:vitaliian
дивно, що стосовно метро нема нічого про комфорт й забули про комфортний трамвай.
Вся Європа заставлена автівками місцевих жителів під домами та уздовж лорог. Це для любителів "якушвеції".
Журналисты опять гвна на вентиоятор набросили. Понятное,что во дворах никто штрафовать не будет. Просто вводят платную парковку на главных улицах спальников. На условных Пчилках, Малиновских, Никольских Слободках етс. По дворам за корчами никто гоняться не будет. Владельцы автохлама уйдут глубже во дворы
да хз, спорно шо это вброс (хотя это было у меня первой мыслью, когда я увидел, шо это разгоняют вести)
если придомовая не оформлена на осбб, то это по факту и есть муниципальная земля, такой шаг сразу убивает двух зайцев - и стимулирует осбб оформлять придомовую на себя, и создает материальную нагрузку на владение авто
ну и вообще логично, шо услуга хранения корча должна априори оплачиваться, а то берега уже совсем потеряли
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 29 лип, 2021 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:04
hume написав:
Понятное,что во дворах никто штрафовать не будет. По дворам за корчами никто гоняться не будет. Владельцы автохлама уйдут глубже во дворы
Мы, жильцы, будем звонить в полицию и в службу эвакуаторов - во дворе запарковался корч, блокирующий подъезд пожарной, скорой и пр. экстренных служб. Зарегистрируйте сигнал и примите срочные меры.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:07
Ромасик написав:
то чего у вас так подгорает?
задолбали тупые и жадные дебилы у власти. И те, кто им апплодируют
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:12
Serg-ik написав: Ромасик написав:
то чего у вас так подгорает?
задолбали тупые и жадные дебилы у власти. И те, кто им апплодируют
так зачем вы себя мучаете?
ордло вас ждет
там же ваша малая родина, если не ошибаюсь?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:15
Serg-ik написав: Ромасик написав:
то чего у вас так подгорает?
задолбали тупые и жадные дебилы у власти. И те, кто им апплодируют
Продавай своё ржавое корыто и переключайся на метро - дешевле, удобнее и другим не мешаешь. В метро интереснее - там симпатичные тьолки, поглазеешь, мысленно пораздеваешь, иногда о бедро потрёшься, а бывает и к сиськам плотно припечатают ...
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:16
Libo написав: Serg-ik написав: Ромасик написав:
то чего у вас так подгорает?
задолбали тупые и жадные дебилы у власти. И те, кто им апплодируют
Продавай своё ржавое корыто и переключайся на метро - дешевле, удобнее и другим не мешаешь. В метро интереснее - там симпатичные тьолки, поглазеешь, мысленно пораздеваешь, иногда о бедро потрёшься, а бывает и к сиськам плотно припечатают ...
самое смешное, шо корыта у него нет
он из принципа
да и скучно в офисе днем
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:22
zerocool написав: flyman написав:
До речі, я от не можу зрозуміти, чому не закільцювати нормально міську (манюпусінький апендикс біля повороту на Дарницю) електричку, а ще ліпше зробити двоколійку і крутити їх цілий день з інтервалом в 15 хв. в обидва боки.
Багато разів обговорювали - електричка ділить з товарними жд шляхами розклад і інфраструктуру, пустити її частіше без повної перебудови не вийде.
Вона і замислювалася як затичка для далеких і кругових маршрутів
а от шляхопровід для блях від Святошино до Вирлиці мона
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:22
Libo написав:
Продавай своё ржавое корыто и переключайся на метро - дешевле, удобнее и другим не мешаешь.
метро есть не везде, кроме того в час пик слиться с народом удовольствие сомнительное. Может одиноким отставникам по кайфу, мне нет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 29 лип, 2021 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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