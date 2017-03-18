Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав: хз, спорно шо это вброс (хотя это было у меня первой мыслью, когда я увидел, шо это разгоняют вести) если придомовая не оформлена на осбб, то это по факту и есть муниципальная земля, такой шаг сразу убивает двух зайцев - и стимулирует осбб оформлять придомовую на себя, и создает материальную нагрузку на владение авто ну и вообще логично, шо услуга хранения корча должна априори оплачиваться, а то берега уже совсем потеряли
Безусловно оно должно так работать. Но все же склоняюсь, что, на данный момент, будут обкатывать платную парковку вдоль крупных артерий спальников. А то расслабились . Спальники после 19.00 похожи на сплошные стоянки, исключительно до 8 утра следующего дня. Будет неплохая доходная часть бюджета, если смогут добиться массовой покупки парко абонементов. При этом нужно всего лишь закошмарить правильно
hume написав: Понятное,что во дворах никто штрафовать не будет. По дворам за корчами никто гоняться не будет. Владельцы автохлама уйдут глубже во дворы
Мы, жильцы, будем звонить в полицию и в службу эвакуаторов - во дворе запарковался корч, блокирующий подъезд пожарной, скорой и пр. экстренных служб. Зарегистрируйте сигнал и примите срочные меры.
Кстати, пожарные тоже очень толерантны когда на вызов не могут проехать. Просят помощи у местных, вместе с зеваками пытаются отодвинуть мешающее корыто. Как по мне нужно пару раз проехать по корыту, показать в новостях и проблема сама рассосётся ибо каждая секунда на счету
zРадио написав:.. Для многих здесь это родная стихия. Будьте осторожны - рискуете принюхаться
давайте какой-то унылый график обсудим. Или локдаун в США. Можно рекордное количество насильно замоченых в США в прошлом или этом году. Короче, все, что может повлиять на обвал КРЖН, до которого уже можно дни считать, не месяцы. Проблемы парковок трохи прикумарили, тоска одна
kingkongovets написав: хз, спорно шо это вброс (хотя это было у меня первой мыслью, когда я увидел, шо это разгоняют вести) если придомовая не оформлена на осбб, то это по факту и есть муниципальная земля, такой шаг сразу убивает двух зайцев - и стимулирует осбб оформлять придомовую на себя, и создает материальную нагрузку на владение авто ну и вообще логично, шо услуга хранения корча должна априори оплачиваться, а то берега уже совсем потеряли
Безусловно оно должно так работать. Но все же склоняюсь, что, на данный момент, будут обкатывать платную парковку вдоль крупных артерий спальников. А то расслабились . Спальники после 19.00 похожи на сплошные стоянки, исключительно до 8 утра следующего дня. Будет неплохая доходная часть бюджета, если смогут добиться массовой покупки парко абонементов. При этом нужно всего лишь закошмарить правильно
оно должно и будет так работать думаю сделал вброс, а теперь смотрят реакцию и считают рейтинг это очень непопулярное решение, но необходимое сможет веталь его протолкнуть - поверю, шо он способен претендовать на президентскую позицию
zРадио написав:.. Для многих здесь это родная стихия. Будьте осторожны - рискуете принюхаться
давайте какой-то унылый график обсудим. Или локдаун в США. Можно рекордное количество насильно замоченых в США в прошлом или этом году. Короче, все, что может повлиять на обвал КРЖН, до которого уже можно дни считать, не месяцы. Проблемы парковок трохи прикумарили, тоска одна
я давно говорил и продолжаю утверждать, шо нездоровый перекос, когда человейники в ипенях стоят дороже чем сталинки на шелковичной, основан на бесплатной и неконтролируемой парковке в центре так будет не всегда и если веталю все же удастся это реализовать, то ситуация с ценами очень сильно изменится этл гораздо более конструктивный и реальный дискурс, чем камлание на обвал, или пинание обосравшихся прогнозистов
kingkongovets написав:..я давно говорил и продолжаю утверждать, шо нездоровый перекос, когда человейники в ипенях стоят дороже чем сталинки на шелковичной, основан на бесплатной и неконтролируемой парковке в центре..
да не только в парковке проблемы. Вы же ранее все верно писали - вечером/ночью пусто, паркуйся-не хочу, выехать в любую сторону - не проблема, возврат тоже в противоход. Странные цены на шелковичной? https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... =384707309 ну, такое. Максим свою прелесть с напольными конвекторами, боюсь, за стока не продаст
kingkongovets написав:оно должно и будет так работать думаю сделал вброс, а теперь смотрят реакцию и считают рейтинг это очень непопулярное решение, но необходимое сможет веталь его протолкнуть - поверю, шо он способен претендовать на президентскую позицию
почему это не популярное? Даже я педалика за это поддерживаю. Ладно там с мостами не получается.
kingkongovets написав:оно должно и будет так работать думаю сделал вброс, а теперь смотрят реакцию и считают рейтинг это очень непопулярное решение, но необходимое сможет веталь его протолкнуть - поверю, шо он способен претендовать на президентскую позицию
почему это не популярное? Даже я педалика за это поддерживаю. Ладно там с мостами не получается.
потому шо любое решение, обязывающее вильнолюдей платить за то, шо они привыкли получать бесплатно - непопулярно и шо значит «даже я»? у вас сколько авто? у меня два