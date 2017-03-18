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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8139814081418142>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 125
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:24

  kingkongovets написав: хз, спорно шо это вброс (хотя это было у меня первой мыслью, когда я увидел, шо это разгоняют вести)
если придомовая не оформлена на осбб, то это по факту и есть муниципальная земля, такой шаг сразу убивает двух зайцев - и стимулирует осбб оформлять придомовую на себя, и создает материальную нагрузку на владение авто
ну и вообще логично, шо услуга хранения корча должна априори оплачиваться, а то берега уже совсем потеряли

Безусловно оно должно так работать. Но все же склоняюсь, что, на данный момент, будут обкатывать платную парковку вдоль крупных артерий спальников. А то расслабились . Спальники после 19.00 похожи на сплошные стоянки, исключительно до 8 утра следующего дня. Будет неплохая доходная часть бюджета, если смогут добиться массовой покупки парко абонементов. При этом нужно всего лишь закошмарить правильно :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:28

  Libo написав:
  hume написав: Понятное,что во дворах никто штрафовать не будет. По дворам за корчами никто гоняться не будет. Владельцы автохлама уйдут глубже во дворы


Мы, жильцы, будем звонить в полицию и в службу эвакуаторов - во дворе запарковался корч, блокирующий подъезд пожарной, скорой и пр. экстренных служб. Зарегистрируйте сигнал и примите срочные меры. :lol:

Кстати, пожарные тоже очень толерантны когда на вызов не могут проехать. Просят помощи у местных, вместе с зеваками пытаются отодвинуть мешающее корыто. Как по мне нужно пару раз проехать по корыту, показать в новостях и проблема сама рассосётся :mrgreen: ибо каждая секунда на счету
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:29

  zРадио написав:..
Для многих здесь это родная стихия. Будьте осторожны - рискуете принюхаться

давайте какой-то унылый график обсудим. Или локдаун в США. Можно рекордное количество насильно замоченых в США в прошлом или этом году. Короче, все, что может повлиять на обвал КРЖН, до которого уже можно дни считать, не месяцы.
Проблемы парковок трохи прикумарили, тоска одна
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав: хз, спорно шо это вброс (хотя это было у меня первой мыслью, когда я увидел, шо это разгоняют вести)
если придомовая не оформлена на осбб, то это по факту и есть муниципальная земля, такой шаг сразу убивает двух зайцев - и стимулирует осбб оформлять придомовую на себя, и создает материальную нагрузку на владение авто
ну и вообще логично, шо услуга хранения корча должна априори оплачиваться, а то берега уже совсем потеряли

Безусловно оно должно так работать. Но все же склоняюсь, что, на данный момент, будут обкатывать платную парковку вдоль крупных артерий спальников. А то расслабились . Спальники после 19.00 похожи на сплошные стоянки, исключительно до 8 утра следующего дня. Будет неплохая доходная часть бюджета, если смогут добиться массовой покупки парко абонементов. При этом нужно всего лишь закошмарить правильно :mrgreen:
оно должно и будет так работать
думаю сделал вброс, а теперь смотрят реакцию и считают рейтинг
это очень непопулярное решение, но необходимое
сможет веталь его протолкнуть - поверю, шо он способен претендовать на президентскую позицию
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  zРадио написав:..
Для многих здесь это родная стихия. Будьте осторожны - рискуете принюхаться

давайте какой-то унылый график обсудим. Или локдаун в США. Можно рекордное количество насильно замоченых в США в прошлом или этом году. Короче, все, что может повлиять на обвал КРЖН, до которого уже можно дни считать, не месяцы.
Проблемы парковок трохи прикумарили, тоска одна
я давно говорил и продолжаю утверждать, шо нездоровый перекос, когда человейники в ипенях стоят дороже чем сталинки на шелковичной, основан на бесплатной и неконтролируемой парковке в центре
так будет не всегда
и если веталю все же удастся это реализовать, то ситуация с ценами очень сильно изменится
этл гораздо более конструктивный и реальный дискурс, чем камлание на обвал, или пинание обосравшихся прогнозистов
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:51

  kingkongovets написав:..я давно говорил и продолжаю утверждать, шо нездоровый перекос, когда человейники в ипенях стоят дороже чем сталинки на шелковичной, основан на бесплатной и неконтролируемой парковке в центре..

да не только в парковке проблемы.
Вы же ранее все верно писали - вечером/ночью пусто, паркуйся-не хочу, выехать в любую сторону - не проблема, возврат тоже в противоход.
Странные цены на шелковичной? https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... =384707309
ну, такое. Максим свою прелесть с напольными конвекторами, боюсь, за стока не продаст
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:52

  vitaliian написав:
  Libo написав:Продавай своё ржавое корыто и переключайся на метро - дешевле, удобнее и другим не мешаешь.
метро есть не везде, кроме того в час пик слиться с народом удовольствие сомнительное. Может одиноким отставникам по кайфу, мне нет.

помнится вы говорили, в Ирпень прекрасно на ШРТ можно добраться.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:55

  kingkongovets написав:оно должно и будет так работать
думаю сделал вброс, а теперь смотрят реакцию и считают рейтинг
это очень непопулярное решение, но необходимое
сможет веталь его протолкнуть - поверю, шо он способен претендовать на президентскую позицию

почему это не популярное? Даже я педалика за это поддерживаю. Ладно там с мостами не получается.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:оно должно и будет так работать
думаю сделал вброс, а теперь смотрят реакцию и считают рейтинг
это очень непопулярное решение, но необходимое
сможет веталь его протолкнуть - поверю, шо он способен претендовать на президентскую позицию

почему это не популярное? Даже я педалика за это поддерживаю. Ладно там с мостами не получается.
потому шо любое решение, обязывающее вильнолюдей платить за то, шо они привыкли получать бесплатно - непопулярно
и шо значит «даже я»?
у вас сколько авто? у меня два
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:02

  Ромасик написав:.. Ладно там с мостами не получается.

интересно, если сделать (гипотетически) проезд по мостам платный, как в США, Левый Берег полностью отделится от Киева и переименуется?
sequence
 
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