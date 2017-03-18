Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Посмотрите переуступки по Варшавскому Плюс. ... Это, конечно, риск. Но без риска/с минимальны риском купить что-то приличное Вы все шансы давно потеряли (если мягко говорить).
Ясно. значит мне пора ползти на кладбище, а тем кто не родился, лучше этого и не делать
No pain no gain. Серж, купить что-то хорошее недорого без риска больше невозможно. Те кто покупал ЦП в 2015м по 1000 за метр или РТ по 1400 - они рисковали не меньше, чем Вы сейчас когда купите по переуступке Варшавский Плюс (я, почему-то, верю, что Вы его купите, посоветовавшись с супругой).
Faceless написав:Хроники зубажиння В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц
ИМХО, за такие деньги выпускники школы имеют право, в качестве моральной компенсации, на бесплатное образование где-то в Массачусетском технологическом. Год назад мне это было интересно, находил и выше, но то больше для детей дипломатов. Сегодня приезжаю на ТО машины, мне вывалили ценник раза в полтора выше прошлого. Спрашиваю, схера ли? - аренда вдвое, зарплаты поднял, запчасти дороже
kingkongovets написав:..я давно говорил и продолжаю утверждать, шо нездоровый перекос, когда человейники в ипенях стоят дороже чем сталинки на шелковичной, основан на бесплатной и неконтролируемой парковке в центре..
да не только в парковке проблемы. Вы же ранее все верно писали - вечером/ночью пусто, паркуйся-не хочу, выехать в любую сторону - не проблема, возврат тоже в противоход. Странные цены на шелковичной? https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... =384707309 ну, такое. Максим свою прелесть с напольными конвекторами, боюсь, за стока не продаст
парковка на тротуарах - это киевский аналог разбитых окон из одноименной теории тут вообще нечего обсуждать ну и масса сопутствующих проблем, но все они сводятся к тому, шо люди до сих пор живут понятиями и реагиями 90х, особенно ярко это ощущается, когда пообщаешься с олдовым киевским таксером поэтому - только насилие, кровяха и кишки на асфальте на недельку и все потом будут как шелковые я ж говорю - пример ялты, где с 14го года все паркуются как в европе в помощь
kingkongovets написав:..я давно говорил и продолжаю утверждать, шо нездоровый перекос, когда человейники в ипенях стоят дороже чем сталинки на шелковичной, основан на бесплатной и неконтролируемой парковке в центре..
да не только в парковке проблемы. Вы же ранее все верно писали - вечером/ночью пусто, паркуйся-не хочу, выехать в любую сторону - не проблема, возврат тоже в противоход. Странные цены на шелковичной? https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... =384707309 ну, такое. Максим свою прелесть с напольными конвекторами, боюсь, за стока не продаст
парковка на тротуарах - это киевский аналог разбитых окон из одноименной теории тут вообще нечего обсуждать ну и масса сопутствующих проблем, но все они сводятся к тому, шо люди до сих пор живут понятиями и реагиями 90х, особенно ярко это ощущается, когда пообщаешься с олдовым киевским таксером поэтому - только насилие, кровяха и кишки на асфальте на недельку и все потом будут как шелковые я ж говорю - пример ялты, где с 14го года все паркуются как в европе в помощь
може досить про паркування? заведи окрему тему, і там наярюй ... о пішли заклики до насильства!!!! ау адміни де?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 лип, 2021 16:23, всього редагувалось 1 раз.