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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8140814181428143>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 125
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:03

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Посмотрите переуступки по Варшавскому Плюс. ... Это, конечно, риск. Но без риска/с минимальны риском купить что-то приличное Вы все шансы давно потеряли (если мягко говорить).

Ясно. значит мне пора ползти на кладбище, а тем кто не родился, лучше этого и не делать

No pain no gain. Серж, купить что-то хорошее недорого без риска больше невозможно. Те кто покупал ЦП в 2015м по 1000 за метр или РТ по 1400 - они рисковали не меньше, чем Вы сейчас когда купите по переуступке Варшавский Плюс (я, почему-то, верю, что Вы его купите, посоветовавшись с супругой).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:09

  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц

ИМХО, за такие деньги выпускники школы имеют право, в качестве моральной компенсации, на бесплатное образование где-то в Массачусетском технологическом.
Год назад мне это было интересно, находил и выше, но то больше для детей дипломатов.
Сегодня приезжаю на ТО машины, мне вывалили ценник раза в полтора выше прошлого. Спрашиваю, схера ли? - аренда вдвое, зарплаты поднял, запчасти дороже
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:09

  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц


24000 - это начальный прайс частных школ полного дня
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:12

  Олежан написав:
  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц


24000 - это начальный прайс частных школ полного дня

хотите, со старта скажу па 10К?
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:13

  sequence написав:
  Олежан написав:
  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц


24000 - это начальный прайс частных школ полного дня

хотите, со старта скажу па 10К?

послушаю внимательно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:15

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:..я давно говорил и продолжаю утверждать, шо нездоровый перекос, когда человейники в ипенях стоят дороже чем сталинки на шелковичной, основан на бесплатной и неконтролируемой парковке в центре..

да не только в парковке проблемы.
Вы же ранее все верно писали - вечером/ночью пусто, паркуйся-не хочу, выехать в любую сторону - не проблема, возврат тоже в противоход.
Странные цены на шелковичной? https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... =384707309
ну, такое. Максим свою прелесть с напольными конвекторами, боюсь, за стока не продаст
парковка на тротуарах - это киевский аналог разбитых окон из одноименной теории
тут вообще нечего обсуждать
ну и масса сопутствующих проблем, но все они сводятся к тому, шо люди до сих пор живут понятиями и реагиями 90х, особенно ярко это ощущается, когда пообщаешься с олдовым киевским таксером
поэтому - только насилие, кровяха и кишки на асфальте
на недельку
и все потом будут как шелковые
я ж говорю - пример ялты, где с 14го года все паркуются как в европе в помощь
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:21

  kingkongovets написав:
sequence написав:
  kingkongovets написав:..я давно говорил и продолжаю утверждать, шо нездоровый перекос, когда человейники в ипенях стоят дороже чем сталинки на шелковичной, основан на бесплатной и неконтролируемой парковке в центре..

да не только в парковке проблемы.
Вы же ранее все верно писали - вечером/ночью пусто, паркуйся-не хочу, выехать в любую сторону - не проблема, возврат тоже в противоход.
Странные цены на шелковичной? https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... =384707309
ну, такое. Максим свою прелесть с напольными конвекторами, боюсь, за стока не продаст
парковка на тротуарах - это киевский аналог разбитых окон из одноименной теории
тут вообще нечего обсуждать
ну и масса сопутствующих проблем, но все они сводятся к тому, шо люди до сих пор живут понятиями и реагиями 90х, особенно ярко это ощущается, когда пообщаешься с олдовым киевским таксером
поэтому - только насилие, кровяха и кишки на асфальте
на недельку
и все потом будут как шелковые
я ж говорю - пример ялты, где с 14го года все паркуются как в европе в помощь

може досить про паркування?
заведи окрему тему, і там наярюй ... о
пішли заклики до насильства!!!!
ау адміни де?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 лип, 2021 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:23

  Олежан написав:..
послушаю внимательно

"Лисова казка" на Нивках и "Евроленд" на Литвиненко-Вольгемут подойдут, или не слишком частные?
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:23

  flyman написав:може досить про паркування?
заведи окрему тему, і там наярюй

Окрема тема вже є але кличковські холуї туди не заходять, бо там їх швидко розмажуть.
unicdima
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