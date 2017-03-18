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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81418142814381448145>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 125
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:може досить про паркування?
заведи окрему тему, і там наярюй

муха, стартани свою тему про кийосаки, жизнь в говне и оточэння кавалирками и сри в ней от вольного
не тебе, флудераст, кого то тут поучать
тема парковок гораздо актуальнее, чем весь твой флуд и шизофрения про оточэння
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:30

  sequence написав: где в нем слово "Галактика"? будущие жильцы космических образований должны думать об окружающей инфраструктуре заранее. Или не должны, как вы думаете? может, Кличко должен?


я имел ввиду в городе а не в окрестностях окружной
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:35

  Олежан написав:..
я имел ввиду в городе а не в окрестностях окружной

Что для вас город? Нивки - это такое село специальное? Жители ФТ будут несколько расстроены от такой новости. Вы меня спросили - я со старта ответил, чо вы докопались?
Для меня, например, весь Левый берег не совсем Киев - нечто вроде спальника рядом с Борисполем и Броварами. И чо?
Могу знакомых с Броваров спросить про цену в частной школе - интересно?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Вам вопросы:
1 Сколько паркомест и подземных паркингов в Уно сити хауз (который Вы мне не раз предлагали рассмотреть для покупки)
2 Сколько квадратных метров придомовой территории у этого дома?
3 Будет ли нормальным, если жители Уно сити хаус будут парковаться на платных местах возле соседних хрущей?

Уно - это рай для собственника паркомест. Если бы Вы меня послушали и купили треху в Уно, Вы могли бы себе выбить 2 паркоместа (они продают их только собственникам квартир). Оба сдавали бы и эти паркоместа полностью бы оплачивали Вам коммуналку и обслуживание квартиры и ещё бы сверху 5к грн. каждый месяц оставался.
Сейчас паркоместо 12-14 м.кв - 28т. Ещё есть.
Было неделю 24.5, потом 25. Трёшки стартовали с 650.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я ж говорю - пример ялты, где с 14го года все паркуются как в европе в помощь

так мож Вы туда, в Ялту, вместо того, чтобы я в ОРДЛО? Вам понравится.
Правда там митинговать запрещают, в отличие от Киева. Но то не важно. Вам же более по душе крепкая власть, загоняющая в стойло, чем свободно митингующие, не согласные с решениями властей?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:45

  Serg-ik написав:.. свободно митингующие, не согласные с решениями властей?

достали уже ваши "свободно митингующие" по любому поводу: за деньги, за идею, по приколу и т.д. "Досить скиглити, беріть лопату і садіть картоплю, капусту"
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:46

  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц


А меня тут вата убеждает, что пипл на помойках питается и в секонд-хенде одевается, а 50 грн. за парковку это непоправимый удар по бюджету семьи. :roll:
В чем тут дело, где прикол? :o
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:58

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:И вот зная все это Вы, если бы фокусировались на важном, а не на всякой херне, должны были пойти и купить трешку в Уно и 2 машиноместа к ней.

авно и страдать?

Це Ви про своє життя в орендованій квартирі? :mrgreen: - де ремонт 2000-го, а труби ще від забудовника? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:00

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:я ж говорю - пример ялты, где с 14го года все паркуются как в европе в помощь

так мож Вы туда, в Ялту, вместо того, чтобы я в ОРДЛО? Вам понравится.
Правда там митинговать запрещают, в отличие от Киева. Но то не важно. Вам же более по душе крепкая власть, загоняющая в стойло, чем свободно митингующие, не согласные с решениями властей?
а я на жизнь в киеве, в отличии от вашего постоянного нытья, не жалуюсь
пример ялты я привел лишь в качестве наглядного пособия, как надо ставить в стойло потерявших берега бакланов
надеюсь все же, шо в киеве до этого не дойдет и вильнолюди все же образумятся

а вот по поводу лично вас я никаких надежд не питаю
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:06

  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц

Под 100 000 у.е за 12 лет обучения.
Часто такие школы расположены в приспособленных помещениях без нормальной инсоляции и недостаточным объемов воздуха для такого скопления людей (элементарные санитарные нормы).
ХЗ.
Люди с детьми школьного возраста возможно начнут покупать квартиры с привязкой к конкретной государственной не перегруженной школе.
Совкошлак ракетой вверх :mrgreen:
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