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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:29
flyman написав:може досить про паркування?
заведи окрему тему, і там наярюй
муха, стартани свою тему про кийосаки, жизнь в говне и оточэння кавалирками и сри в ней от вольного
не тебе, флудераст, кого то тут поучать
тема парковок гораздо актуальнее, чем весь твой флуд и шизофрения про оточэння
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kingkongovets
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:30
sequence написав:
где в нем слово "Галактика"? будущие жильцы космических образований должны думать об окружающей инфраструктуре заранее. Или не должны, как вы думаете? может, Кличко должен?
я имел ввиду в городе а не в окрестностях окружной
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Олежан
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:35
Олежан написав:
..
я имел ввиду в городе а не в окрестностях окружной
Что для вас город? Нивки - это такое село специальное? Жители ФТ будут несколько расстроены от такой новости. Вы меня спросили - я со старта ответил, чо вы докопались?
Для меня, например, весь Левый берег не совсем Киев - нечто вроде спальника рядом с Борисполем и Броварами. И чо?
Могу знакомых с Броваров спросить про цену в частной школе - интересно?
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sequence
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:38
airmax78 написав: Serg-ik написав:airmax78
Вам вопросы:
1 Сколько паркомест и подземных паркингов в Уно сити хауз (который Вы мне не раз предлагали рассмотреть для покупки)
2 Сколько квадратных метров придомовой территории у этого дома?
3 Будет ли нормальным, если жители Уно сити хаус будут парковаться на платных местах возле соседних хрущей?
Уно - это рай для собственника паркомест. Если бы Вы меня послушали и купили треху в Уно, Вы могли бы себе выбить 2 паркоместа (они продают их только собственникам квартир). Оба сдавали бы и эти паркоместа полностью бы оплачивали Вам коммуналку и обслуживание квартиры и ещё бы сверху 5к грн. каждый месяц оставался.
Сейчас паркоместо 12-14 м.кв - 28т. Ещё есть.
Было неделю 24.5, потом 25. Трёшки стартовали с 650.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:42
kingkongovets написав:
я ж говорю - пример ялты, где с 14го года все паркуются как в европе в помощь
так мож Вы туда, в Ялту, вместо того, чтобы я в ОРДЛО? Вам понравится.
Правда там митинговать запрещают, в отличие от Киева. Но то не важно. Вам же более по душе крепкая власть, загоняющая в стойло, чем свободно митингующие, не согласные с решениями властей?
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Serg-ik
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:45
Serg-ik написав:
.. свободно митингующие, не согласные с решениями властей?
достали уже ваши "свободно митингующие" по любому поводу: за деньги, за идею, по приколу и т.д. "Досить скиглити, беріть лопату і садіть картоплю, капусту"
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:46
Faceless написав:
Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц
А меня тут вата убеждает, что пипл на помойках питается и в секонд-хенде одевается, а 50 грн. за парковку это непоправимый удар по бюджету семьи.
В чем тут дело, где прикол?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 17:00
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
я ж говорю - пример ялты, где с 14го года все паркуются как в европе в помощь
так мож Вы туда, в Ялту, вместо того, чтобы я в ОРДЛО? Вам понравится.
Правда там митинговать запрещают, в отличие от Киева. Но то не важно. Вам же более по душе крепкая власть, загоняющая в стойло, чем свободно митингующие, не согласные с решениями властей?
а я на жизнь в киеве, в отличии от вашего постоянного нытья, не жалуюсь
пример ялты я привел лишь в качестве наглядного пособия, как надо ставить в стойло потерявших берега бакланов
надеюсь все же, шо в киеве до этого не дойдет и вильнолюди все же образумятся
а вот по поводу лично вас я никаких надежд не питаю
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Додано: Чет 29 лип, 2021 17:06
Faceless написав:
Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц
Под 100 000 у.е за 12 лет обучения.
Часто такие школы расположены в приспособленных помещениях без нормальной инсоляции и недостаточным объемов воздуха для такого скопления людей (элементарные санитарные нормы).
ХЗ.
Люди с детьми школьного возраста возможно начнут покупать квартиры с привязкой к конкретной государственной не перегруженной школе.
Совкошлак ракетой вверх
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