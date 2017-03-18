Додано: Чет 29 лип, 2021 17:20

Libo написав: Faceless написав: Хроники зубажиння

В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц Хроники зубажинняВ Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц



А меня тут вата убеждает, что пипл на помойках питается и в секонд-хенде одевается, а 50 грн. за парковку это непоправимый удар по бюджету семьи.

В чем тут дело, где прикол? А меня тут вата убеждает, что пипл на помойках питается и в секонд-хенде одевается, а 50 грн. за парковку это непоправимый удар по бюджету семьи.В чем тут дело, где прикол?

Тебя, ксенофоба и диванного экстремиста, не вата, а ООН и украинские социологи убеждают в росте бедности в стране. Если при этом где-то в верхнем квантиле выборки по доходам, есть те, кто может себе позволить еще больше, чем раньше, значит мы имеем дело с ростом неравенства, не являющимся никаким парадоксом. Соответственно, и жарко спорить тут не с чем - и то, и другое происходит параллельно