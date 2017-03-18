Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Хроники зубажиння В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц
Под 100 000 у.е за 12 лет обучения. Часто такие школы расположены в приспособленных помещениях без нормальной инсоляции и недостаточным объемов воздуха для такого скопления людей (элементарные санитарные нормы). ХЗ. Люди с детьми школьного возраста возможно начнут покупать квартиры с привязкой к конкретной государственной не перегруженной школе. Совкошлак ракетой вверх
Короче від вартості трьохи в тт РТ а136 чи бф можна віднімати 200 куе зекономлених на навчанні двох діточок. Норм.
Faceless написав:Хроники зубажиння В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц
А меня тут вата убеждает, что пипл на помойках питается и в секонд-хенде одевается, а 50 грн. за парковку это непоправимый удар по бюджету семьи. В чем тут дело, где прикол?
Тебя, ксенофоба и диванного экстремиста, не вата, а ООН и украинские социологи убеждают в росте бедности в стране. Если при этом где-то в верхнем квантиле выборки по доходам, есть те, кто может себе позволить еще больше, чем раньше, значит мы имеем дело с ростом неравенства, не являющимся никаким парадоксом. Соответственно, и жарко спорить тут не с чем - и то, и другое происходит параллельно
Faceless написав:Хроники зубажиння В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц
А меня тут вата убеждает, что пипл на помойках питается и в секонд-хенде одевается, а 50 грн. за парковку это непоправимый удар по бюджету семьи. В чем тут дело, где прикол?
Тебя, ксенофоба и диванного экстремиста, не вата, а ООН и украинские социологи убеждают в росте бедности в стране. Если при этом где-то в верхнем квантиле выборки по доходам, есть те, кто может себе позволить еще больше, чем раньше, значит мы имеем дело с ростом неравенства, не являющимся никаким парадоксом. Соответственно, и жарко спорить тут не с чем - и то, и другое происходит параллельно
кроме пустого пердежа в лужу, в которую ты сам себя усадил, есть че?
Там еще и мини-отель " ORION Apartments ", в одном из домов открыли. Обратите внимание на цены - студии 24 м по 75$ , а ванбедрумы около 100$ в сутки Это на метро Левобережная, да еще и во время туристического кризиса во всем мире. Вот же у кого-то "яйца железные"
Там еще и мини-отель " ORION Apartments ", в одном из домов открыли. Обратите внимание на цены - студии 24 м по 75$ , а ванбедрумы около 100$ в сутки Это на метро Левобережная, да еще и во время туристического кризиса во всем мире. Вот же у кого-то "яйца железные"
вы просто давно на крещатике не были вы даже не представляете, сколько сейчас в киев едет ооочень платежеспособных туристов, особенно из вашего региона) бессарабка щас ваще стамбул, или дубай напоминает
Faceless написав:Хроники зубажиння В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц
Под 100 000 у.е за 12 лет обучения. Часто такие школы расположены в приспособленных помещениях без нормальной инсоляции и недостаточным объемов воздуха для такого скопления людей (элементарные санитарные нормы). ХЗ. Люди с детьми школьного возраста возможно начнут покупать квартиры с привязкой к конкретной государственной не перегруженной школе. Совкошлак ракетой вверх
дальше институт и где потом отбивать вложенные деньги? сколько и где должно работать юное дарование и получило ли оно знаний на всю сумму? весь процесс напоминает вымывание шальных денег... на оболонских липках тоже собрались строить школу с похожей цифрой за учебу. ситуация прям как с парковками, кто должен ваших отпрысков бесплатно чему то учить? сварганил - купи место в школе!
Там еще и мини-отель " ORION Apartments ", в одном из домов открыли. Обратите внимание на цены - студии 24 м по 75$ , а ванбедрумы около 100$ в сутки Это на метро Левобережная, да еще и во время туристического кризиса во всем мире. Вот же у кого-то "яйца железные"
вы просто давно на крещатике не были вы даже не представляете, сколько сейчас в киев едет ооочень платежеспособных туристов, особенно из вашего региона) бессарабка щас ваще стамбул, или дубай напоминает
Я слышал об этом, но честно говоря, с трудом верится в массовый туризм из арабских стран типа Саудовской Аравии, Катара и Дубаев в Украину. Какие причины такого феномена могут быть? У них ВРЕМЕННЫЕ проблемы с вьездом в ЕС из-за ковида?
Там еще и мини-отель " ORION Apartments ", в одном из домов открыли. Обратите внимание на цены - студии 24 м по 75$ , а ванбедрумы около 100$ в сутки Это на метро Левобережная, да еще и во время туристического кризиса во всем мире. Вот же у кого-то "яйца железные"
вы просто давно на крещатике не были вы даже не представляете, сколько сейчас в киев едет ооочень платежеспособных туристов, особенно из вашего региона) бессарабка щас ваще стамбул, или дубай напоминает
Я слышал об этом, но честно говоря, с трудом верится в массовый туризм из арабских стран типа Саудовской Аравии, Катара и Дубаев в Украину. Какие причины такого феномена могут быть? У них ВРЕМЕННЫЕ проблемы с вьездом в ЕС из-за ковида?[/quote]
честно говоря не анализировал причины, я вообще предпочитаю обсуждать реалии, а не прогнозы и фантазии, но шо есть, то есть, от недостатка платежеспособных туристов киев сейчас не страдает
kingkongovets написав:вы просто давно на крещатике не были
как человек родившийся и живший в рядом не понимаю зачем теперь ехать на крещатик... превратили его в помойку! настроили новый домов без мозгов, теперь там даже пройтись неприятно... те же лишние припаркованные автомобили кругом. каштаны и те расти не хотят! на выходных хочется уехать как можно дальше из этого кишлака, дикарям возможно подобныйй движ нравится. и это я говоря как сообладатель квартиры в центре...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 29 лип, 2021 17:51, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Под 100 000 у.е за 12 лет обучения. Часто такие школы расположены в приспособленных помещениях без нормальной инсоляции и недостаточным объемов воздуха для такого скопления людей (элементарные санитарные нормы). ХЗ. Люди с детьми школьного возраста возможно начнут покупать квартиры с привязкой к конкретной государственной не перегруженной школе. Совкошлак ракетой вверх
Короче від вартості трьохи в тт РТ а136 чи бф можна віднімати 200 куе зекономлених на навчанні двох діточок. Норм.
Это в Галактике школа 24 000 грн в месяц. Возле ТТ РТ должно быть хотя бы 150 000 грн.