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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8142814381448145>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 125
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:12

  UA написав:
  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц

Под 100 000 у.е за 12 лет обучения.
Часто такие школы расположены в приспособленных помещениях без нормальной инсоляции и недостаточным объемов воздуха для такого скопления людей (элементарные санитарные нормы).
ХЗ.
Люди с детьми школьного возраста возможно начнут покупать квартиры с привязкой к конкретной государственной не перегруженной школе.
Совкошлак ракетой вверх :mrgreen:


Короче від вартості трьохи в тт РТ а136 чи бф можна віднімати 200 куе зекономлених на навчанні двох діточок. Норм.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:20

  Libo написав:
  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц


А меня тут вата убеждает, что пипл на помойках питается и в секонд-хенде одевается, а 50 грн. за парковку это непоправимый удар по бюджету семьи. :roll:
В чем тут дело, где прикол? :o


Тебя, ксенофоба и диванного экстремиста, не вата, а ООН и украинские социологи убеждают в росте бедности в стране. Если при этом где-то в верхнем квантиле выборки по доходам, есть те, кто может себе позволить еще больше, чем раньше, значит мы имеем дело с ростом неравенства, не являющимся никаким парадоксом. Соответственно, и жарко спорить тут не с чем - и то, и другое происходит параллельно
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Libo написав:
  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц


А меня тут вата убеждает, что пипл на помойках питается и в секонд-хенде одевается, а 50 грн. за парковку это непоправимый удар по бюджету семьи. :roll:
В чем тут дело, где прикол? :o


Тебя, ксенофоба и диванного экстремиста, не вата, а ООН и украинские социологи убеждают в росте бедности в стране. Если при этом где-то в верхнем квантиле выборки по доходам, есть те, кто может себе позволить еще больше, чем раньше, значит мы имеем дело с ростом неравенства, не являющимся никаким парадоксом. Соответственно, и жарко спорить тут не с чем - и то, и другое происходит параллельно
кроме пустого пердежа в лужу, в которую ты сам себя усадил, есть че?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:26

  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц

https://www.booking.com/hotel/ua/orion- ... #hotelTmpl

Там еще и мини-отель " ORION Apartments ", в одном из домов открыли. Обратите внимание на цены - студии 24 м по 75$ , а ванбедрумы около 100$ в сутки :!: :shock: Это на метро Левобережная, да еще и во время туристического кризиса во всем мире. Вот же у кого-то "яйца железные" 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:30

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

roberto dark написав:
  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц

https://www.booking.com/hotel/ua/orion- ... #hotelTmpl

Там еще и мини-отель " ORION Apartments ", в одном из домов открыли. Обратите внимание на цены - студии 24 м по 75$ , а ванбедрумы около 100$ в сутки :!: :shock: Это на метро Левобережная, да еще и во время туристического кризиса во всем мире. Вот же у кого-то "яйца железные" 8)
вы просто давно на крещатике не были
вы даже не представляете, сколько сейчас в киев едет ооочень платежеспособных туристов, особенно из вашего региона)
бессарабка щас ваще стамбул, или дубай напоминает
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:34

  UA написав:
  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц

Под 100 000 у.е за 12 лет обучения.
Часто такие школы расположены в приспособленных помещениях без нормальной инсоляции и недостаточным объемов воздуха для такого скопления людей (элементарные санитарные нормы).
ХЗ.
Люди с детьми школьного возраста возможно начнут покупать квартиры с привязкой к конкретной государственной не перегруженной школе.
Совкошлак ракетой вверх :mrgreen:


дальше институт и где потом отбивать вложенные деньги? сколько и где должно работать юное дарование и получило ли оно знаний на всю сумму? весь процесс напоминает вымывание шальных денег... на оболонских липках тоже собрались строить школу с похожей цифрой за учебу.
ситуация прям как с парковками, кто должен ваших отпрысков бесплатно чему то учить? сварганил - купи место в школе!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:38

  kingkongovets написав:
roberto dark написав:
  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц

https://www.booking.com/hotel/ua/orion- ... #hotelTmpl

Там еще и мини-отель " ORION Apartments ", в одном из домов открыли. Обратите внимание на цены - студии 24 м по 75$ , а ванбедрумы около 100$ в сутки :!: :shock: Это на метро Левобережная, да еще и во время туристического кризиса во всем мире. Вот же у кого-то "яйца железные" 8)
вы просто давно на крещатике не были
вы даже не представляете, сколько сейчас в киев едет ооочень платежеспособных туристов, особенно из вашего региона)
бессарабка щас ваще стамбул, или дубай напоминает


Я слышал об этом, но честно говоря, с трудом верится в массовый туризм из арабских стран типа Саудовской Аравии, Катара и Дубаев в Украину. Какие причины такого феномена могут быть? У них ВРЕМЕННЫЕ проблемы с вьездом в ЕС из-за ковида?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:45

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

roberto dark написав:
  kingkongovets написав:
roberto dark написав:[quote="5270730:Faceless"]Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц

https://www.booking.com/hotel/ua/orion- ... #hotelTmpl

Там еще и мини-отель " ORION Apartments ", в одном из домов открыли. Обратите внимание на цены - студии 24 м по 75$ , а ванбедрумы около 100$ в сутки :!: :shock: Это на метро Левобережная, да еще и во время туристического кризиса во всем мире. Вот же у кого-то "яйца железные" 8)
вы просто давно на крещатике не были
вы даже не представляете, сколько сейчас в киев едет ооочень платежеспособных туристов, особенно из вашего региона)
бессарабка щас ваще стамбул, или дубай напоминает


Я слышал об этом, но честно говоря, с трудом верится в массовый туризм из арабских стран типа Саудовской Аравии, Катара и Дубаев в Украину. Какие причины такого феномена могут быть? У них ВРЕМЕННЫЕ проблемы с вьездом в ЕС из-за ковида?[/quote]

честно говоря не анализировал причины, я вообще предпочитаю обсуждать реалии, а не прогнозы и фантазии, но шо есть, то есть, от недостатка платежеспособных туристов киев сейчас не страдает
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вы просто давно на крещатике не были


как человек родившийся и живший в рядом не понимаю зачем теперь ехать на крещатик... превратили его в помойку! настроили новый домов без мозгов, теперь там даже пройтись неприятно... те же лишние припаркованные автомобили кругом. каштаны и те расти не хотят! на выходных хочется уехать как можно дальше из этого кишлака, дикарям возможно подобныйй движ нравится.
и это я говоря как сообладатель квартиры в центре...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 29 лип, 2021 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:49

  Первый написав:
  UA написав:Под 100 000 у.е за 12 лет обучения.
Часто такие школы расположены в приспособленных помещениях без нормальной инсоляции и недостаточным объемов воздуха для такого скопления людей (элементарные санитарные нормы).
ХЗ.
Люди с детьми школьного возраста возможно начнут покупать квартиры с привязкой к конкретной государственной не перегруженной школе.
Совкошлак ракетой вверх :mrgreen:


Короче від вартості трьохи в тт РТ а136 чи бф можна віднімати 200 куе зекономлених на навчанні двох діточок. Норм.

Это в Галактике школа 24 000 грн в месяц.
Возле ТТ РТ должно быть хотя бы 150 000 грн.
UA
 
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