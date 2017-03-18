Додано: Чет 29 лип, 2021 17:47

kingkongovets написав: вы просто давно на крещатике не были вы просто давно на крещатике не были

как человек родившийся и живший в рядом не понимаю зачем теперь ехать на крещатик... превратили его в помойку! настроили новый домов без мозгов, теперь там даже пройтись неприятно... те же лишние припаркованные автомобили кругом. каштаны и те расти не хотят! на выходных хочется уехать как можно дальше из этого кишлака, дикарям возможно подобныйй движ нравится.и это я говоря как сообладатель квартиры в центре...