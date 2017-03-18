Додано: Чет 29 лип, 2021 18:16

Slon_Nosov написав: kingkongovets написав: Slon_Nosov написав: [quote="5270795:kingkongovets"]вы просто давно на крещатике не были



как человек родившийся и живший в рядом не понимаю зачем теперь ехать на крещатик... превратили его в помойку! настроили новый домов без мозгов, теперь там даже пройтись неприятно... те же лишние припаркованные автомобили кругом. каштаны и те расти не хотят! на выходных хочется уехать как можно дальше из этого кишлака, дикарям возможно подобныйй движ нравится. как человек родившийся и живший в рядом не понимаю зачем теперь ехать на крещатик... превратили его в помойку! настроили новый домов без мозгов, теперь там даже пройтись неприятно... те же лишние припаркованные автомобили кругом. каштаны и те расти не хотят! на выходных хочется уехать как можно дальше из этого кишлака, дикарям возможно подобныйй движ нравится. ну я, например, каждый день проезжаю крещатик туда и обратно на велике, когда еду на труханов, кстати вокруг моего дома растут каштаны, грецкие орехи и абрикосы и до крещатика мне ехать на велике считанные минуты, но «киевлянину», живущему на массиве канешна виднее, бгг ну я, например, каждый день, когда еду на труханов, кстати вокруг моего дома растут каштаны, грецкие орехи и абрикосы и до крещатика мне ехать на велике считанные минуты, но «киевлянину», живущему на массиве канешна виднее, бгг

дыши на полную грудь, дружище! не вижу ни одной обьективной причины обратно перебраться жить на орлика. кавычки можешь не ставить, это мимо. ты на старости такой злой стал, потому что неудобно стало на велике ездить? так я просто из центра сьехал по этой причине, нервы в норме на людей не бросаюсь и на припаркованные авто тоже... задумайся, старичок![/quote]не понимаю зачем отказываться от центра, если есть дача за городом?приезжаю в киев на выходные и кайфую, на мотике с дачи доезжаю минут за 20, на машине за 40на велике по киеву ездить норм, рельеф доставляет на порядок больше, чем пробкина людей иногда бросаюсь, да - на чертей, которые своими запаркованными во всех дырах корчами мешают мне житьна обе свои машины покупаю квартальные абонементы и никогда не оставляю их в неположенных местах - воспитание, знаешь ли, мой отец никогда не позволял себе оставлять машину на ночь во дворе и вообще никогда там не задерживался на авто, когда не выгружался/загружался под парадным, я такой жено как только плебс получил возможность покупать авто - все изменилосьно так будет не всегда