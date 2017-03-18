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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:01
kingkongovets написав: Ромасик написав: kingkongovets написав:
оно должно и будет так работать
думаю сделал вброс, а теперь смотрят реакцию и считают рейтинг
это очень непопулярное решение
, но необходимое
сможет веталь его протолкнуть - поверю, шо он способен претендовать на президентскую позицию
почему это не популярное? Даже я педалика за это поддерживаю. Ладно там с мостами не получается.
потому шо любое решение, обязывающее вильнолюдей платить за то, шо они привыкли получать бесплатно - непопулярно
и шо значит «даже я»? у вас сколько авто? у меня два
вильнолюдей с киевской регистрацией может оказаться меньшинство.
«даже я» значит, что я его вообще-то не поддерживаю
нет у меня ни авто ни прав. Кроме того, что меня не прет вождение, я еще и ответственный парень, по этому перед покупкой и раньше думал, нужен ли мне гемор с парковкой на работе и дома? Да и возить свою задницу на работу как-то не понятно. В таких случаях больше склоняюсь к аутсорсингу транспортных услуг, чтобы иметь поменьше гемора со своей собственностью.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:02
kingkongovets написав: Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
вы просто давно на крещатике не были
как человек родившийся и живший в рядом не понимаю зачем теперь ехать на крещатик... превратили его в помойку! настроили новый домов без мозгов, теперь там даже пройтись неприятно... те же лишние припаркованные автомобили кругом. каштаны и те расти не хотят! на выходных хочется уехать как можно дальше из этого кишлака, дикарям возможно подобныйй движ нравится.
ну я, например, каждый день проезжаю крещатик туда и обратно на велике
, когда еду на труханов, кстати вокруг моего дома растут каштаны, грецкие орехи и абрикосы и до крещатика мне ехать на велике считанные минуты, но «киевлянину», живущему на массиве канешна виднее, бгг
дыши на полную грудь, дружище! не вижу ни одной обьективной причины обратно перебраться жить на орлика. кавычки можешь не ставить, это мимо. ты на старости такой злой стал, потому что неудобно стало на велике ездить? так я просто из центра сьехал по этой причине, нервы в норме на людей не бросаюсь и на припаркованные авто тоже... задумайся, старичок!
центр безвозвратно испортился для тех то там привык жить!
ЗЫ и скидывай градус агрессии, явный перебор с твоей стороны...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Чет 29 лип, 2021 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:05
Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
вы просто давно на крещатике не были
как человек родившийся и живший в рядом не понимаю зачем теперь ехать на крещатик... превратили его в помойку! настроили новый домов без мозгов, теперь там даже пройтись неприятно... те же лишние припаркованные автомобили кругом. каштаны и те расти не хотят! на выходных хочется уехать как можно дальше из этого кишлака, дикарям возможно подобныйй движ нравится.
и это я говоря как сообладатель квартиры в центре...
та вроде со времен Сталина на Крещатике ничего не строили. Там скорее совком попахивает.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:15
Ромасик написав: Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
вы просто давно на крещатике не были
как человек родившийся и живший в рядом не понимаю зачем теперь ехать на крещатик... превратили его в помойку! настроили новый домов без мозгов, теперь там даже пройтись неприятно... те же лишние припаркованные автомобили кругом. каштаны и те расти не хотят! на выходных хочется уехать как можно дальше из этого кишлака, дикарям возможно подобныйй движ нравится.
и это я говоря как сообладатель квартиры в центре...
та вроде со времен Сталина на Крещатике ничего не строили. Там скорее совком попахивает.
уверен? или ты все буквально воспринимаешь? что не двор, то дом монстр... дед не даст соврать если реально по крещатику ездит... вероятно отсюда и ненависть к автомобилям... я просто свалил подальше т.к. действительно коллапс с парковкой и комфортом. центр изуродовали, раньше там был район малоэтажной застройки, много зелени и немного людей - все изменилось...
ценности как таковой не осталось!
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:16
Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:[quote="5270795:kingkongovets"]вы просто давно на крещатике не были
как человек родившийся и живший в рядом не понимаю зачем теперь ехать на крещатик... превратили его в помойку! настроили новый домов без мозгов, теперь там даже пройтись неприятно... те же лишние припаркованные автомобили кругом. каштаны и те расти не хотят! на выходных хочется уехать как можно дальше из этого кишлака, дикарям возможно подобныйй движ нравится.
ну я, например, каждый день проезжаю крещатик туда и обратно на велике
, когда еду на труханов, кстати вокруг моего дома растут каштаны, грецкие орехи и абрикосы и до крещатика мне ехать на велике считанные минуты, но «киевлянину», живущему на массиве канешна виднее, бгг
дыши на полную грудь, дружище! не вижу ни одной обьективной причины обратно перебраться жить на орлика. кавычки можешь не ставить, это мимо. ты на старости такой злой стал, потому что неудобно стало на велике ездить? так я просто из центра сьехал по этой причине, нервы в норме на людей не бросаюсь и на припаркованные авто тоже... задумайся, старичок!
[/quote]не понимаю зачем отказываться от центра, если есть дача за городом?
приезжаю в киев на выходные и кайфую, на мотике с дачи доезжаю минут за 20, на машине за 40
на велике по киеву ездить норм, рельеф доставляет на порядок больше, чем пробки
на людей иногда бросаюсь, да - на чертей, которые своими запаркованными во всех дырах корчами мешают мне жить
на обе свои машины покупаю квартальные абонементы и никогда не оставляю их в неположенных местах - воспитание, знаешь ли, мой отец никогда не позволял себе оставлять машину на ночь во дворе и вообще никогда там не задерживался на авто, когда не выгружался/загружался под парадным, я такой же
но как только плебс получил возможность покупать авто - все изменилось
но так будет не всегда
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:19
Slon_Nosov написав:центр изуродовали, раньше там был район малоэтажной застройки
вы помните крещатик до сентября 41го?)
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:21
Ромасик написав:
склоняюсь к аутсорсингу транспортных услуг, чтобы иметь поменьше гемора со своей собственностью.
Скоро так и будет. Папа Маск скоро запустит беспилотные роботакси. Уже родилось поколение, которое не будет понимать, зачем в драндулете руль и педали, и зачем мы с вами покупали это добро в собственность, парились с парковкой, а юзали его один-два часа в сутки.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:26
kingkongovets написав:
на людей иногда бросаюсь, да - на чертей, которые своими запаркованными во всех дырах корчами мешают мне жить
И правильно. Твоих рук дело?
В ночь на четверг, 29 июля, в Дарницком районе подожгли Range Rover блогера Юлии Кошевой, у которой в Instagram более 150 тысяч подписчиков. Автомобиль был припаркован на тротуаре.
Это произошло в ЖК "Заречный", который находится рядом со станцией метро "Славутич". Об инциденте пожарным сообщили в 03:14. На место происшествия прибыли спасатели и обнаружили, что огонь с Range Rover распространился еще и на рядом стоящий автомобиль Mazda.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:32
zРадио написав: kingkongovets написав:
на людей иногда бросаюсь, да - на чертей, которые своими запаркованными во всех дырах корчами мешают мне жить
И правильно. Твоих рук дело?
В ночь на четверг, 29 июля, в Дарницком районе подожгли Range Rover блогера Юлии Кошевой, у которой в Instagram более 150 тысяч подписчиков. Автомобиль был припаркован на тротуаре.
Это произошло в ЖК "Заречный", который находится рядом со станцией метро "Славутич". Об инциденте пожарным сообщили в 03:14. На место происшествия прибыли спасатели и обнаружили, что огонь с Range Rover распространился еще и на рядом стоящий автомобиль Mazda.
неа, яка прыкра нэсподиванка, ццц(
зы: считаю шо парковаться как быдо можно тока имея минимум лям подписантов, не по весу залупнулась овца
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 29 лип, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:34
kingkongovets написав: Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
дыши на полную грудь, дружище! не вижу ни одной обьективной причины обратно перебраться жить на орлика. кавычки можешь не ставить, это мимо. ты на старости такой злой стал, потому что неудобно стало на велике ездить? так я просто из центра сьехал по этой причине, нервы в норме на людей не бросаюсь и на припаркованные авто тоже... задумайся, старичок!
не понимаю зачем отказываться от центра, если есть дача за городом?
приезжаю в киев на выходные и кайфую, на мотике с дачи доезжаю минут за 20, на машине за 40
на велике по киеву ездить норм, рельеф доставляет на порядок больше, чем пробки
на людей иногда бросаюсь, да - на чертей, которые своими запаркованными во всех дырах корчами мешают мне жить
на обе свои машины покупаю квартальные абонементы и никогда не оставляю их в неположенных местах - воспитание, знаешь ли, мой отец никогда не позволял себе оставлять машину на ночь во дворе и вообще никогда там не задерживался на авто, когда не выгружался/загружался под парадным, я такой же
но как только плебс получил возможность покупать авто - все изменилось
но так будет не всегда
я отказался от центра потому что не на пенсии, а на работу ездить нужно... даже мотык купил чтоб быстрее перемещаться. меня пробки кумарят, в центр к родителям только на выходных. фразы для обоснования цены при продажи квартир "правительственный квартал" больше рассчитаны на приезжих, которые там не жили... та же улица богомольца превратилась в ад, лишний раз думаю стоит ли приезжать на голосования! сегодняшняя целевая аудитория центра меня удивляет, что квартиры в парке напротив нацбанка где вроде зеля обитает, что мариинский и даймон хил рядом с домом пионеров возле парка славы
ЗЫ подьем на велике к европейской не напрягает? я бы уже здулся...
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