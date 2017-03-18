Додано: Чет 29 лип, 2021 18:40

Slon_Nosov написав: kingkongovets написав: Slon_Nosov написав: [quote="5270813:kingkongovets"]



дыши на полную грудь, дружище! не вижу ни одной обьективной причины обратно перебраться жить на орлика. кавычки можешь не ставить, это мимо. ты на старости такой злой стал, потому что неудобно стало на велике ездить? так я просто из центра сьехал по этой причине, нервы в норме на людей не бросаюсь и на припаркованные авто тоже... задумайся, старичок! [quote="5270813:kingkongovets"]дыши на полную грудь, дружище! не вижу ни одной обьективной причины обратно перебраться жить на орлика. кавычки можешь не ставить, это мимо. ты на старости такой злой стал, потому что неудобно стало на велике ездить? так я просто из центра сьехал по этой причине, нервы в норме на людей не бросаюсь и на припаркованные авто тоже... задумайся, старичок! не понимаю зачем отказываться от центра, если есть дача за городом?

приезжаю в киев на выходные и кайфую, на мотике с дачи доезжаю минут за 20, на машине за 40

на велике по киеву ездить норм, рельеф доставляет на порядок больше, чем пробки

на людей иногда бросаюсь, да - на чертей, которые своими запаркованными во всех дырах корчами мешают мне жить

на обе свои машины покупаю квартальные абонементы и никогда не оставляю их в неположенных местах - воспитание, знаешь ли, мой отец никогда не позволял себе оставлять машину на ночь во дворе и вообще никогда там не задерживался на авто, когда не выгружался/загружался под парадным, я такой же

но как только плебс получил возможность покупать авто - все изменилось

но так будет не всегда не понимаю зачем отказываться от центра, если есть дача за городом?приезжаю в киев на выходные и кайфую, на мотике с дачи доезжаю минут за 20, на машине за 40на велике по киеву ездить норм, рельеф доставляет на порядок больше, чем пробкина людей иногда бросаюсь, да - на чертей, которые своими запаркованными во всех дырах корчами мешают мне житьна обе свои машины покупаю квартальные абонементы и никогда не оставляю их в неположенных местах - воспитание, знаешь ли, мой отец никогда не позволял себе оставлять машину на ночь во дворе и вообще никогда там не задерживался на авто, когда не выгружался/загружался под парадным, я такой жено как только плебс получил возможность покупать авто - все изменилосьно так будет не всегда

я отказался от центра потому что не на пенсии, а на работу ездить нужно... даже мотык купил чтоб быстрее перемещаться. меня пробки кумарят, в центр к родителям только на выходных. фразы для обоснования цены при продажи квартир "правительственный квартал" больше рассчитаны на приезжих, которые там не жили... та же улица богомольца превратилась в ад, лишний раз думаю стоит ли приезжать на голосования! сегодняшняя целевая аудитория центра меня удивляет, что квартиры в парке напротив нацбанка где вроде зеля обитает, что мариинский и даймон хил рядом с домом пионеров возле парка славыЗЫ подьем на велике к европейской не напрягает? я бы уже здулся...[/quote] не напрягает) я тренирую апхиллы на лаврской и на подъеме от библиотеки до жабы в крещатицком парке)вечерами и на выхах центр пустеет и становится комфортным, в отличии отмне нравитсяно я люблю ходить пешком и не имею необходимости ездить по утрам на работу уже 10 лет, раньше это убивалозы: если бы не велик и плавание - думаю бы уже давно не проходил в двери)