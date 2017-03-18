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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:34
zРадио
zРадио написав: kingkongovets написав:
на людей иногда бросаюсь, да - на чертей, которые своими запаркованными во всех дырах корчами мешают мне жить
И правильно. Твоих рук дело?
В ночь на четверг, 29 июля, в Дарницком районе подожгли Range Rover блогера Юлии Кошевой, у которой в Instagram более 150 тысяч подписчиков. Автомобиль был припаркован на тротуаре.
Это произошло в ЖК "Заречный", который находится рядом со станцией метро "Славутич". Об инциденте пожарным сообщили в 03:14. На место происшествия прибыли спасатели и обнаружили, что огонь с Range Rover распространился еще и на рядом стоящий автомобиль Mazda.
, ты пробиваешь дно за дном своей тупостью
Ты на Минской свою корпоративную Camry тоже на газоне паркуешь ? На паркинге экономишь ?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:40
Slon_Nosov написав: kingkongovets написав: Slon_Nosov написав:
[quote="5270813:kingkongovets"]
дыши на полную грудь, дружище! не вижу ни одной обьективной причины обратно перебраться жить на орлика. кавычки можешь не ставить, это мимо. ты на старости такой злой стал, потому что неудобно стало на велике ездить? так я просто из центра сьехал по этой причине, нервы в норме на людей не бросаюсь и на припаркованные авто тоже... задумайся, старичок!
не понимаю зачем отказываться от центра, если есть дача за городом?
приезжаю в киев на выходные и кайфую, на мотике с дачи доезжаю минут за 20, на машине за 40
на велике по киеву ездить норм, рельеф доставляет на порядок больше, чем пробки
на людей иногда бросаюсь, да - на чертей, которые своими запаркованными во всех дырах корчами мешают мне жить
на обе свои машины покупаю квартальные абонементы и никогда не оставляю их в неположенных местах - воспитание, знаешь ли, мой отец никогда не позволял себе оставлять машину на ночь во дворе и вообще никогда там не задерживался на авто, когда не выгружался/загружался под парадным, я такой же
но как только плебс получил возможность покупать авто - все изменилось
но так будет не всегда
я отказался от центра потому что не на пенсии, а на работу ездить нужно... даже мотык купил чтоб быстрее перемещаться. меня пробки кумарят, в центр к родителям только на выходных. фразы для обоснования цены при продажи квартир "правительственный квартал" больше рассчитаны на приезжих, которые там не жили... та же улица богомольца превратилась в ад, лишний раз думаю стоит ли приезжать на голосования! сегодняшняя целевая аудитория центра меня удивляет, что квартиры в парке напротив нацбанка где вроде зеля обитает, что мариинский и даймон хил рядом с домом пионеров возле парка славы
ЗЫ подьем на велике к европейской не напрягает? я бы уже здулся...
[/quote] не напрягает) я тренирую апхиллы на лаврской и на подъеме от библиотеки до жабы в крещатицком парке)
вечерами и на выхах центр пустеет и становится комфортным, в отличии от
мне нравится
но я люблю ходить пешком и не имею необходимости ездить по утрам на работу уже 10 лет, раньше это убивало
зы: если бы не велик и плавание - думаю бы уже давно не проходил в двери)
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:43
pesikot написав:zРадио
, ты пробиваешь дно за дном своей тупостью
Ты на Минской свою корпоративную Camry тоже на газоне паркуешь ? На паркинге экономишь ?
Нет, родное сердце, пробиваешь дно ты - служебного авто у тебя никогда не было, иначе расходы на его содержание и обслуживание тебя бы не парили
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:45
kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:центр изуродовали, раньше там был район малоэтажной застройки
вы помните крещатик до сентября 41го?)
нет конечно, я и ленина не застал... в этом году у меня батя родился в киеве, жил на ул. дарвина где и я родился. говорит в 45-м знатно с балконов в воздух стреляли после обьявления о победе... зато помню магазин возле бессарабки на крещатике с горячим молоком и бубликами... и центральный гастроном с коробочками для мелочи. а сейчас целесообразность жить в центре не вижу, логичней за городом в тишине и покое. может у вас есть аргументы чего ради жить рядом с печерским торгом например? раз уж фотографию рядом смотрели.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Чет 29 лип, 2021 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:56
Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:центр изуродовали, раньше там был район малоэтажной застройки
вы помните крещатик до сентября 41го?)
нет конечно, я и ленина не застал... в этом году у меня батя родился в киеве, жил на ул. дарвина. говорит в 45-м знатно с балконов в воздух стреляли после обьявления о победе... зато помню магазин возле бессарабки на крещатике с горячим молоком и бубликами... и центральный гастроном с коробочками для мелочи. а сейчас целесообразность жить в центре не вижу, логичней за городом в тишине и покое. может у вас есть аргументы чего ради жить рядом с печерским торгом например? раз уж фотографию рядом смотрели.
ну горячее молоко напротив троянды все помнят)
а вот мой дедушка когда то купил авто победа прямо с витрины автомагазина на льва толстого, на углу с красноармейской - я на ней ездить учился)
но то таке, у кожного свий шлях, я в центр вернулся после 5 лет жизни в частном доме в ирпене и 5 лет жизни в оазисе на оболони
правда предложение было очень выгодное (знакомый после избрания яныка решил петлять и мне пришлось купить два верхних и два нижних этажа этого дома)
но не жалею, более того - считаю
это приобретение большой удачей
в общем норм в центре жить, поверьте
но дача за городом - маст хэв при любых раскладах)
прошу копийчужек особо не пинать - щекотно
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Додано: Чет 29 лип, 2021 19:05
kingkongovets написав:
ну горячее молоко напротив троянды все помнят)
ой не факт, уверен многие и за перепичку не в курсе...
но дача за городом - маст хэв при любых раскладах)
об этом не поспоришь... не на киевском море часом?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 19:11
Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
ну горячее молоко напротив троянды все помнят)
ой не факт, уверен многие и за перепичку не в курсе...
но дача за городом - маст хэв при любых раскладах)
об этом не поспоришь... не на киевском море часом?
да, в старых петровцах) тоже от деда осталась)
зы: кстати а вы помните изначальное место перепички?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 19:18
UA написав: Первый написав: UA написав:
Под 100 000 у.е за 12 лет обучения.
Часто такие школы расположены в приспособленных помещениях без нормальной инсоляции и недостаточным объемов воздуха для такого скопления людей (элементарные санитарные нормы).
ХЗ.
Люди с детьми школьного возраста возможно начнут покупать квартиры с привязкой к конкретной государственной не перегруженной школе.
Совкошлак ракетой вверх
Короче від вартості трьохи в тт РТ а136 чи бф можна віднімати 200 куе зекономлених на навчанні двох діточок. Норм.
Это в Галактике школа 24 000 грн в месяц.
Возле ТТ РТ должно быть хотя бы 150 000 грн.
Біля всіх цих ЖК є безкоштовні з вільними місцями
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Додано: Чет 29 лип, 2021 19:26
Slon_Nosov написав:
уверен? или ты все буквально воспринимаешь? что не двор, то дом монстр... дед не даст соврать если реально по крещатику ездит... вероятно отсюда и ненависть к автомобилям... я просто свалил подальше т.к. действительно коллапс с парковкой и комфортом. центр изуродовали, раньше там был район малоэтажной застройки, много зелени и немного людей - все изменилось...
ценности как таковой не осталось!
уверен, я твои метаморфозы не успеваю расшифровывать, какой дом монстр? при чем тут ненависть к автомобилям? Здания Киевпроекта и КГС это разве не монстры? А стоят со времен вашего любимого совка.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 19:29
zРадио написав: kingkongovets написав:
на людей иногда бросаюсь, да - на чертей, которые своими запаркованными во всех дырах корчами мешают мне жить
И правильно. Твоих рук дело?
В ночь на четверг, 29 июля, в Дарницком районе подожгли Range Rover блогера Юлии Кошевой, у которой в Instagram более 150 тысяч подписчиков. Автомобиль был припаркован на тротуаре.
Это произошло в ЖК "Заречный", который находится рядом со станцией метро "Славутич". Об инциденте пожарным сообщили в 03:14. На место происшествия прибыли спасатели и обнаружили, что огонь с Range Rover распространился еще и на рядом стоящий автомобиль Mazda.
Вложение в паркинг в Славутиче - очень хорошее вложение.
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