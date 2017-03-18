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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8144814581468147

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 125
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:30

  Libo написав:
  Ромасик написав: склоняюсь к аутсорсингу транспортных услуг, чтобы иметь поменьше гемора со своей собственностью.


Скоро так и будет. Папа Маск скоро запустит беспилотные роботакси. Уже родилось поколение, которое не будет понимать, зачем в драндулете руль и педали, и зачем мы с вами покупали это добро в собственность, парились с парковкой, а юзали его один-два часа в сутки. 8)

та не обьязательно без сруля. Текущий каршеринг тоже штука интересная, так же как самокато-шеринг. Покатался - отдал другому. Не простаивает 22 часа в сутки. Паркинг у каршеринга обычно проплачен, главное законное место найти (имеется в виду в забугорье, у нас пока хаос).
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 29 лип, 2021 19:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:Здания Киевпроекта и КГС это разве не монстры? А стоят со времен вашего любимого совка.


должен отметить, шо напрасно обозвал тебя балбесом
приятно удивляешь, респект
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 20:03

  Ромасик написав:
  Slon_Nosov написав:уверен? или ты все буквально воспринимаешь? что не двор, то дом монстр... дед не даст соврать если реально по крещатику ездит... вероятно отсюда и ненависть к автомобилям... я просто свалил подальше т.к. действительно коллапс с парковкой и комфортом. центр изуродовали, раньше там был район малоэтажной застройки, много зелени и немного людей - все изменилось... :( ценности как таковой не осталось!

уверен, я твои метаморфозы не успеваю расшифровывать, какой дом монстр? при чем тут ненависть к автомобилям? Здания Киевпроекта и КГС это разве не монстры? А стоят со времен вашего любимого совка.


вот тебе раз-два + дом на круглоуниверситетской на месте спортивной площадки моей школы 86! иеще много рядом...
еще на ольгинской школьную спортивную площадку застроили и склон рядом с верхним выходом из метро крещатик... не говоря уже о раздражении от припаркованых на тротуаре авто... лично я или еду во двор своего дома парковаться или без авто в центр!

https://www.google.com.ua/maps/@50.443678,30.5208155,3a,43.7y,87.15h,100.48t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgVV9jisR4Ia7s5_Xc-jgbw!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru

тут был разворот трамвая...
https://www.google.com.ua/maps/@50.4388 ... 6656?hl=ru
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:52

  Slon_Nosov написав:не говоря уже о раздражении от припаркованых на тротуаре авто... лично я или еду во двор своего дома парковаться или без авто в центр!

https://www.google.com.ua/maps/@50.443678,30.5208155,3a,43.7y,87.15h,100.48t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgVV9jisR4Ia7s5_Xc-jgbw!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru

ты смотри, как быстро переобулся. Его уже начали раздражать припаркованные авто на тротуаре :D
Фотки с Крещатика не актуальны, там давно столбики стоят.
пс. а вчера еще обещал газоны в асфальт закатать :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 22:54

Что это так мощно громыхнуло минут 30 назад где-то в районе промзоны Почайны?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 23:31

  airmax78 написав:Что это так мощно громыхнуло минут 30 назад где-то в районе промзоны Почайны?


Мелькают кварталы и прыгать нельзя,
Дотянем в Почайну решили друзья.
 (с) :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 00:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У «Новому Подолі» стартував продаж апартаментів. Це буде район із громадською набережною та пляжем

https://www.the-village.com.ua/village/ ... bDHj1j6ENw
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 01:29

  UA написав:Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить.
Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее)
Обменки не берут. Банки берут за комиссию.
А долларов пачки.
Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро.
Бывает сделки срываются при пересчете денег.
Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.


не пробовали ламинироапть купюры? :lol:
rjkz
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