Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав: склоняюсь к аутсорсингу транспортных услуг, чтобы иметь поменьше гемора со своей собственностью.
Скоро так и будет. Папа Маск скоро запустит беспилотные роботакси. Уже родилось поколение, которое не будет понимать, зачем в драндулете руль и педали, и зачем мы с вами покупали это добро в собственность, парились с парковкой, а юзали его один-два часа в сутки.
та не обьязательно без сруля. Текущий каршеринг тоже штука интересная, так же как самокато-шеринг. Покатался - отдал другому. Не простаивает 22 часа в сутки. Паркинг у каршеринга обычно проплачен, главное законное место найти (имеется в виду в забугорье, у нас пока хаос).
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 29 лип, 2021 19:32, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov написав:уверен? или ты все буквально воспринимаешь? что не двор, то дом монстр... дед не даст соврать если реально по крещатику ездит... вероятно отсюда и ненависть к автомобилям... я просто свалил подальше т.к. действительно коллапс с парковкой и комфортом. центр изуродовали, раньше там был район малоэтажной застройки, много зелени и немного людей - все изменилось... ценности как таковой не осталось!
уверен, я твои метаморфозы не успеваю расшифровывать, какой дом монстр? при чем тут ненависть к автомобилям? Здания Киевпроекта и КГС это разве не монстры? А стоят со времен вашего любимого совка.
вот тебе раз-два + дом на круглоуниверситетской на месте спортивной площадки моей школы 86! иеще много рядом... еще на ольгинской школьную спортивную площадку застроили и склон рядом с верхним выходом из метро крещатик... не говоря уже о раздражении от припаркованых на тротуаре авто... лично я или еду во двор своего дома парковаться или без авто в центр!
UA написав:Народ под воздействием "Америка печатает доллары" подавставал долларовые заначки и кинулся тратить. Тут выяснилось, что у многих доллары ещё образца 1996 года (с маленькими портерами) с плесенью (хранились хз как и прочее) Обменки не берут. Банки берут за комиссию. А долларов пачки. Сейчас такие держатели долларов выходят на рынок недвижимости, не торгуются, решение о покупке принимают быстро. Бывает сделки срываются при пересчете денег. Думаю, владельцы более-менее качественных долларовых банкнот вправе требовать скидку 10-20% от рыночной цены.
airmax78 написав:Кстати, про парковку, сегодня снова сдал машиноместо в Одессе. Еще 20% накинул к цене аренды. Итого, увеличил аренду по этому машиноместу за последние 3 года ровно в 2 раза. Но, честно говоря, 3 года назад сильно дешево его сдавал.
airmax78 написав:Вас почему-то волнуют вопросы, которые очень второстепенные
ясно, язык в попу убежал В Уно сити 24 паркоместа на 263 квартиры. Придомовой территории там нет от слова "совсем" парковка на территории хруща для жителей УНО если и возможна, то должна быть платной, 100 грн/в час, из которых 80 должны идти жителям хруща. Бачили очі шо купували
Серж, нельзя так макать человека в то, что его идеалы взаимоисключающие. Это не гуманно и может вызвать депрессию и потерю целеполагания.