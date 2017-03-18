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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 лип, 2021 02:53
kingkongovets написав:
Ромасик написав:Здания Киевпроекта и КГС это разве не монстры? А стоят со времен вашего любимого совка.
должен отметить, шо напрасно обозвал тебя балбесом
приятно удивляешь, респект
правильно тебя чморили
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