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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8145814681478148

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 125
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 02:53

  airmax78 написав:Что это так мощно громыхнуло минут 30 назад где-то в районе промзоны Почайны?

Пукан кинкогвца :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 02:53

  kingkongovets написав:
Ромасик написав:Здания Киевпроекта и КГС это разве не монстры? А стоят со времен вашего любимого совка.


должен отметить, шо напрасно обозвал тебя балбесом
приятно удивляешь, респект

правильно тебя чморили :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 04:05

  sequence написав:
  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц

ИМХО, за такие деньги выпускники школы имеют право, в качестве моральной компенсации, на бесплатное образование где-то в Массачусетском технологическом.
Год назад мне это было интересно, находил и выше, но то больше для детей дипломатов.
Сегодня приезжаю на ТО машины, мне вывалили ценник раза в полтора выше прошлого. Спрашиваю, схера ли? - аренда вдвое, зарплаты поднял, запчасти дороже


Знаю одного человека, когда-то свалил в Штаты, его дочка закончила обычную паблик скул ("бездвоздмездна, то есть даром" (с)) и потом поступила в тот самый МИТ, сейчас преподает в Стенфорде. Оба вуза из Лиги Плюща. Частные школы НЙ начинаются от 1,5 куе в месяц, уровень достаточный для поступления в хороший каледж. Накуа платить почти штуцер в киевском овноблоке - хз, но "пипл хавает" (с)
rjkz
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  #<1 ... 8145814681478148
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