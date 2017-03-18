Пукан кинкогвца
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 лип, 2021 02:53
Додано: П'ят 30 лип, 2021 02:53
Додано: П'ят 30 лип, 2021 04:05
Знаю одного человека, когда-то свалил в Штаты, его дочка закончила обычную паблик скул ("бездвоздмездна, то есть даром" (с)) и потом поступила в тот самый МИТ, сейчас преподает в Стенфорде. Оба вуза из Лиги Плюща. Частные школы НЙ начинаются от 1,5 куе в месяц, уровень достаточный для поступления в хороший каледж. Накуа платить почти штуцер в киевском овноблоке - хз, но "пипл хавает" (с)
Додано: П'ят 30 лип, 2021 05:33
переобулся я давно, когда переехал жить из центра.... особенно когда помнишь как он выглядел раньше, без надстроек на крыше, воткнутых домов и упоротых понаехов!
сегодня похожая ситуация с парком наталка и жителей ближайших домов, особенно на праздники. в твою размеренную жизнь врываются толпы людей, хрен знает откуда, которым нужно срочно погулять с детями и бросить свой автомобиль. местным логично валить за город или оставаться дома. с фотки на крещатике, столбики то такое, дома то хоть не по сносили или может новых налепили?
ЗЫ ну да, и газоны закатать и арендовать гараж за 400 грн....
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