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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 лип, 2021 02:53
kingkongovets написав:
Ромасик написав:Здания Киевпроекта и КГС это разве не монстры? А стоят со времен вашего любимого совка.
должен отметить, шо напрасно обозвал тебя балбесом
приятно удивляешь, респект
правильно тебя чморили
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 04:05
sequence написав: Faceless написав:
Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц
ИМХО, за такие деньги выпускники школы имеют право, в качестве моральной компенсации, на бесплатное образование где-то в Массачусетском технологическом.
Год назад мне это было интересно, находил и выше, но то больше для детей дипломатов.
Сегодня приезжаю на ТО машины, мне вывалили ценник раза в полтора выше прошлого. Спрашиваю, схера ли? - аренда вдвое, зарплаты поднял, запчасти дороже
Знаю одного человека, когда-то свалил в Штаты, его дочка закончила обычную паблик скул ("бездвоздмездна, то есть даром" (с)) и потом поступила в тот самый МИТ, сейчас преподает в Стенфорде. Оба вуза из Лиги Плюща. Частные школы НЙ начинаются от 1,5 куе в месяц, уровень достаточный для поступления в хороший каледж. Накуа платить почти штуцер в киевском овноблоке - хз, но "пипл хавает" (с)
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rjkz
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 05:33
Ромасик написав:
ты смотри, как быстро переобулся. Его уже начали раздражать припаркованные авто на тротуаре
Фотки с Крещатика не актуальны, там давно столбики стоят.
пс. а вчера еще обещал газоны в асфальт закатать
переобулся я давно, когда переехал жить из центра.... особенно когда помнишь как он выглядел раньше, без надстроек на крыше, воткнутых домов и упоротых понаехов!
сегодня похожая ситуация с парком наталка и жителей ближайших домов, особенно на праздники. в твою размеренную жизнь врываются толпы людей, хрен знает откуда, которым нужно срочно погулять с детями и бросить свой автомобиль. местным логично валить за город или оставаться дома. с фотки на крещатике, столбики то такое, дома то хоть не по сносили или может новых налепили?
ЗЫ ну да, и газоны закатать и арендовать гараж за 400 грн....
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:32
rjkz написав: sequence написав: Faceless написав:
Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц
ИМХО, за такие деньги выпускники школы имеют право, в качестве моральной компенсации, на бесплатное образование где-то в Массачусетском технологическом.
Год назад мне это было интересно, находил и выше, но то больше для детей дипломатов.
Сегодня приезжаю на ТО машины, мне вывалили ценник раза в полтора выше прошлого. Спрашиваю, схера ли? - аренда вдвое, зарплаты поднял, запчасти дороже
Знаю одного человека, когда-то свалил в Штаты, его дочка закончила обычную паблик скул ("бездвоздмездна, то есть даром" (с)) и потом поступила в тот самый МИТ, сейчас преподает в Стенфорде. Оба вуза из Лиги Плюща. Частные школы НЙ начинаются от 1,5 куе в месяц, уровень достаточный для поступления в хороший каледж. Накуа платить почти штуцер в киевском овноблоке - хз, но "пипл хавает" (с)
Для понтів!
Пересічний не може стільки платити, а представник укро-бидло-їліти - легко платить!
Що стосується якості навчання в дорогих приватних школах - крім англ. мови, решта - все зазвичай на рівні звичайної школи Троєщини, ДВРЗ чи проспекту Науки.
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