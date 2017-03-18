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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 04:05
sequence написав: Faceless написав:
Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц
ИМХО, за такие деньги выпускники школы имеют право, в качестве моральной компенсации, на бесплатное образование где-то в Массачусетском технологическом.
Год назад мне это было интересно, находил и выше, но то больше для детей дипломатов.
Сегодня приезжаю на ТО машины, мне вывалили ценник раза в полтора выше прошлого. Спрашиваю, схера ли? - аренда вдвое, зарплаты поднял, запчасти дороже
Знаю одного человека, когда-то свалил в Штаты, его дочка закончила обычную паблик скул ("бездвоздмездна, то есть даром" (с)) и потом поступила в тот самый МИТ, сейчас преподает в Стенфорде. Оба вуза из Лиги Плюща. Частные школы НЙ начинаются от 1,5 куе в месяц, уровень достаточный для поступления в хороший каледж. Накуа платить почти штуцер в киевском овноблоке - хз, но "пипл хавает" (с)
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 05:33
Ромасик написав:
ты смотри, как быстро переобулся. Его уже начали раздражать припаркованные авто на тротуаре
Фотки с Крещатика не актуальны, там давно столбики стоят.
пс. а вчера еще обещал газоны в асфальт закатать
переобулся я давно, когда переехал жить из центра.... особенно когда помнишь как он выглядел раньше, без надстроек на крыше, воткнутых домов и упоротых понаехов!
сегодня похожая ситуация с парком наталка и жителей ближайших домов, особенно на праздники. в твою размеренную жизнь врываются толпы людей, хрен знает откуда, которым нужно срочно погулять с детями и бросить свой автомобиль. местным логично валить за город или оставаться дома. с фотки на крещатике, столбики то такое, дома то хоть не по сносили или может новых налепили?
ЗЫ ну да, и газоны закатать и арендовать чужой гараж за 400 грн....
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в П'ят 30 лип, 2021 08:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:14
Ромасик написав:
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К стати, виндовс у вас лицензионный?
На работе - да. Дома - нет, туда вообще купил 15 лет назад ящик с XP, так он там и умирает - без поддержки, обновления... Для Икселя сойдет, а для игрух есть PS
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:07
не понимаю, почему мой пост, о том, что Киев будет расширяться несмотря на отсутсвие социальной инфраструктуры удалили, в то время как висят маразмы ККЦ, в чем причина такого латентного модерирования?
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Grand Touring
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:11
Grand Touring написав:
не понимаю, почему мой пост, о том, что Киев будет расширяться несмотря на отсутсвие социальной инфраструктуры удалили, в то время как висят маразмы ККЦ, в чем причина такого латентного модерирования?
хотят так всех маразмами достать, чтобы как можно больше людей добавили ккц в чс.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:13
rjkz написав:
Накуа платить почти штуцер в киевском овноблоке - хз, но "пипл хавает" (с)
З мого досвіду - випускники приватних шкіл (за винятком спеціалізованих, англ. мови чи математики) - нічого не варті. Рівень підготовки такий само, як у звичайних шкіл на ДВРЗ, Троєщині чи проспекті Науки.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:16
Frant написав: rjkz написав:
Накуа платить почти штуцер в киевском овноблоке - хз, но "пипл хавает" (с)
З мого досвіду - випускники приватних шкіл (за винятком спеціалізованих, англ. мови чи математики) - нічого не варті. Рівень підготовки такий само, як у звичайних шкіл на ДВРЗ, Троєщині чи проспекті Науки.
а зачем вы поступали в частную школу, у вас же научная степень кажется?
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