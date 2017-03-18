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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81468147814881498150>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 126
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
23
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 04:05

  sequence написав:
  Faceless написав:Хроники зубажиння
В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц

ИМХО, за такие деньги выпускники школы имеют право, в качестве моральной компенсации, на бесплатное образование где-то в Массачусетском технологическом.
Год назад мне это было интересно, находил и выше, но то больше для детей дипломатов.
Сегодня приезжаю на ТО машины, мне вывалили ценник раза в полтора выше прошлого. Спрашиваю, схера ли? - аренда вдвое, зарплаты поднял, запчасти дороже


Знаю одного человека, когда-то свалил в Штаты, его дочка закончила обычную паблик скул ("бездвоздмездна, то есть даром" (с)) и потом поступила в тот самый МИТ, сейчас преподает в Стенфорде. Оба вуза из Лиги Плюща. Частные школы НЙ начинаются от 1,5 куе в месяц, уровень достаточный для поступления в хороший каледж. Накуа платить почти штуцер в киевском овноблоке - хз, но "пипл хавает" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 05:33

  Ромасик написав:
  Slon_Nosov написав:не говоря уже о раздражении от припаркованых на тротуаре авто... лично я или еду во двор своего дома парковаться или без авто в центр!

https://www.google.com.ua/maps/@50.443678,30.5208155,3a,43.7y,87.15h,100.48t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgVV9jisR4Ia7s5_Xc-jgbw!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru

ты смотри, как быстро переобулся. Его уже начали раздражать припаркованные авто на тротуаре :D
Фотки с Крещатика не актуальны, там давно столбики стоят.
пс. а вчера еще обещал газоны в асфальт закатать :mrgreen:


переобулся я давно, когда переехал жить из центра.... особенно когда помнишь как он выглядел раньше, без надстроек на крыше, воткнутых домов и упоротых понаехов!
сегодня похожая ситуация с парком наталка и жителей ближайших домов, особенно на праздники. в твою размеренную жизнь врываются толпы людей, хрен знает откуда, которым нужно срочно погулять с детями и бросить свой автомобиль. местным логично валить за город или оставаться дома. с фотки на крещатике, столбики то такое, дома то хоть не по сносили или может новых налепили?

ЗЫ ну да, и газоны закатать и арендовать чужой гараж за 400 грн....
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 30 лип, 2021 08:44, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:14

  Ромасик написав:..
К стати, виндовс у вас лицензионный? :P

На работе - да. Дома - нет, туда вообще купил 15 лет назад ящик с XP, так он там и умирает - без поддержки, обновления... Для Икселя сойдет, а для игрух есть PS
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:19

Стройки все?
Киевгорстрой не сдал ни одного дома в январе-июне.
https://minfin.com.ua/invest/articles/r ... 2021-godu/
Сейчас застройщики и лохвесторы скажут спасибо гетьманцову.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:21

  hxbbgaf написав:Стройки все?
Киевгорстрой не сдал ни одного дома в январе-июне.
https://minfin.com.ua/invest/articles/r ... 2021-godu/
Сейчас застройщики и лохвесторы скажут спасибо гетьманцову.

Вітаю п. Хббгафа!
Засновник гілки, знаменита людина!
Як справи?
Вдалось купити гостінку на "Лісовій", доки було задешево, в 2018?
______________________
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 30 лип, 2021 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:26

  hxbbgaf написав:Стройки все?
Киевгорстрой не сдал ни одного дома в январе-июне.
https://minfin.com.ua/invest/articles/r ... 2021-godu/
Сейчас застройщики и лохвесторы скажут спасибо гетьманцову.

Там у Кушнира неприятность вышла - обложили санкциями контору жены, у которой КГС снабжался материалами.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:38

  hxbbgaf написав:Киевгорстрой не сдал ни одного дома в январе-июне.
Может неофициально люди всеслились кое-где и живут? Что там с этой реформой ДАБИ, уже закончилась? И без реформы мути хватает.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:40

  hxbbgaf написав:Стройки все?
Киевгорстрой не сдал ни одного дома в январе-июне.
https://minfin.com.ua/invest/articles/r ... 2021-godu/
Сейчас застройщики и лохвесторы скажут спасибо гетьманцову.

Смотрю ты с доллара переключился на Киевгорстрой. :mrgreen: сами ждём от кГс финта
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:44

  Grand Touring написав:.. Может неофициально люди всеслились кое-где и живут? Что там с этой реформой ДАБИ, уже закончилась? И без реформы мути хватает.

нет. Реально стройки стоят. Новых закладок нет. В конце августа инвесторы КГС, включая бывшие дома Укрбуда, Медовый и прочие собираются на страйк. Можно было бы подумать, что это вес Укрбуда потопил - но нет, своих проблем хватило.
Думаю, реально кассовый разрыв из-за дорожая сырья + коррупция
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:46

  kingkongovets написав:У «Новому Подолі» стартував продаж апартаментів. Це буде район із громадською набережною та пляжем

https://www.the-village.com.ua/village/ ... bDHj1j6ENw

Концепция очень оживит тот район. Жаль, что строить будут 7 лет. Очень надеюсь так и будем переделывать старые промки, а не 25 этажными стенами.
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