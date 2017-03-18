Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Хроники зубажиння В Галактике вкупе к детскому саду собираются открыть начальную шкулу. 1 класс 24000 в месяц
ИМХО, за такие деньги выпускники школы имеют право, в качестве моральной компенсации, на бесплатное образование где-то в Массачусетском технологическом. Год назад мне это было интересно, находил и выше, но то больше для детей дипломатов. Сегодня приезжаю на ТО машины, мне вывалили ценник раза в полтора выше прошлого. Спрашиваю, схера ли? - аренда вдвое, зарплаты поднял, запчасти дороже
Знаю одного человека, когда-то свалил в Штаты, его дочка закончила обычную паблик скул ("бездвоздмездна, то есть даром" (с)) и потом поступила в тот самый МИТ, сейчас преподает в Стенфорде. Оба вуза из Лиги Плюща. Частные школы НЙ начинаются от 1,5 куе в месяц, уровень достаточный для поступления в хороший каледж. Накуа платить почти штуцер в киевском овноблоке - хз, но "пипл хавает" (с)
ты смотри, как быстро переобулся. Его уже начали раздражать припаркованные авто на тротуаре Фотки с Крещатика не актуальны, там давно столбики стоят. пс. а вчера еще обещал газоны в асфальт закатать
переобулся я давно, когда переехал жить из центра.... особенно когда помнишь как он выглядел раньше, без надстроек на крыше, воткнутых домов и упоротых понаехов! сегодня похожая ситуация с парком наталка и жителей ближайших домов, особенно на праздники. в твою размеренную жизнь врываются толпы людей, хрен знает откуда, которым нужно срочно погулять с детями и бросить свой автомобиль. местным логично валить за город или оставаться дома. с фотки на крещатике, столбики то такое, дома то хоть не по сносили или может новых налепили?
ЗЫ ну да, и газоны закатать и арендовать чужой гараж за 400 грн....
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 30 лип, 2021 08:44, всього редагувалось 1 раз.
Grand Touring написав:.. Может неофициально люди всеслились кое-где и живут? Что там с этой реформой ДАБИ, уже закончилась? И без реформы мути хватает.
нет. Реально стройки стоят. Новых закладок нет. В конце августа инвесторы КГС, включая бывшие дома Укрбуда, Медовый и прочие собираются на страйк. Можно было бы подумать, что это вес Укрбуда потопил - но нет, своих проблем хватило. Думаю, реально кассовый разрыв из-за дорожая сырья + коррупция