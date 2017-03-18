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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8147814881498150>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 126
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
23
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:46

  rjkz написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Вас почему-то волнуют вопросы, которые очень второстепенные

ясно, язык в попу убежал
В Уно сити 24 паркоместа на 263 квартиры.
Придомовой территории там нет от слова "совсем"
парковка на территории хруща для жителей УНО если и возможна, то должна быть платной, 100 грн/в час, из которых 80 должны идти жителям хруща. Бачили очі шо купували


Серж, нельзя так макать человека в то, что его идеалы взаимоисключающие.
Это не гуманно и может вызвать депрессию и потерю целеполагания.

Вообще-то в депрессии сейчас Серж и именно из-за своих оторванных от реальности идеалов. Прислушивался бы к тому, что ему говорят люди с "взаимоисключающими идеалами" - и было бы все ОК.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 30 лип, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:48

  hume написав:
  hxbbgaf написав:Стройки все?
Киевгорстрой не сдал ни одного дома в январе-июне.
https://minfin.com.ua/invest/articles/r ... 2021-godu/
Сейчас застройщики и лохвесторы скажут спасибо гетьманцову.

Смотрю ты с доллара переключился на Киевгорстрой. :mrgreen: сами ждём от кГс финта

Понял где у КРЖН слабое место и бьёт по нему, хочет потопить Титаник.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:05

Шановні форумчани, рекомендуємо до перегляду!

Рейтинг київських забудовників: чому Київміськбуд не здав жодного будинку у січні-червні
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:21

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, рекомендуємо до перегляду!

Рейтинг київських забудовників: чому Київміськбуд не здав жодного будинку у січні-червні

hxbbgaf час назад предложил к обсуждению. Модератор не следит за темой :-)
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:23

Через 2-3 месяца цены на квартиры достигнут пика
https://ubr.ua/market/real-estate/chere ... ka-4005494
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:27

  sequence написав: нет. Реально стройки стоят. Новых закладок нет. В конце августа инвесторы КГС, включая бывшие дома Укрбуда, Медовый и прочие собираются на страйк. Можно было бы подумать, что это вес Укрбуда потопил - но нет, своих проблем хватило.
Думаю, реально кассовый разрыв из-за дорожая сырья + коррупция


Из-за сокращения новых проектов (закладок, как вы написали), о чем я предупреждал еще год назад. Думаю, что у Интергала с кешом дела не лучше, несмотря на рассказы их боссов мега-вип-покупану за чашкой чая.

И Столица пойдет туда же, если в ближайшее время не начнет собирать деньги на десяток домов Патриотики на Озерах (старое название проекта)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:И Столица пойдет туда же, если в ближайшее время не начнет собирать деньги на десяток домов Патриотики на Озерах (старое название проекта)
там земля уже порезана и распродана, мне предлагали участок под стройку 8куе/сотка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:37

  vitaliian написав:
  zРадио написав:И Столица пойдет туда же, если в ближайшее время не начнет собирать деньги на десяток домов Патриотики на Озерах (старое название проекта)
там земля уже порезана и распродана, мне предлагали участок под стройку 8куе/сотка.


Предположу, что вас хотели обмануть
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:37

  sequence написав:
  Grand Touring написав:.. Может неофициально люди всеслились кое-где и живут? Что там с этой реформой ДАБИ, уже закончилась? И без реформы мути хватает.

нет. Реально стройки стоят. Новых закладок нет. В конце августа инвесторы КГС, включая бывшие дома Укрбуда, Медовый и прочие собираются на страйк. Можно было бы подумать, что это вес Укрбуда потопил - но нет, своих проблем хватило.
Думаю, реально кассовый разрыв из-за дорожая сырья + коррупция

Уноноктій неначе інвештував в "Медовий".
Значить, отримає облизня.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:38

  Serg-ik написав:Через 2-3 месяца цены на квартиры достигнут пика
https://ubr.ua/market/real-estate/chere ... ka-4005494

А потом - прямым курсом к МХЗ. Странно правда, что оперирут периодом стагнации в квартал - это вообще не период для РН
Faceless
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